冨永愛の長男・章胤、“1日キャスティング10個”の多忙ぶり 「大変だったけど…」パリで仕事終わりの“楽しみ”を満喫
モデル・冨永愛（43）の長男で、自身もモデルとして活動する章胤（あきつぐ／21）が23日、自身のインスタグラムを更新。パリでの過酷な仕事終わりに撮った“至福の”プライベートシーンを公開した。
【動画】パリで“1日10個のキャスティング”！仕事終わりに“楽しみ”を満喫する富永章胤
章胤は「inパリ！」と書き出し、現在フランス・パリに滞在していることを報告。「今日はキャスティング10個あってめちゃんこ大変だったけど終わった後のこれがあるから続けられる！頑張れる！」とつづり、1日で10件もの仕事をこなす多忙な1日だったことを明かしている。
投稿された動画には、「1日の仕事終わりのキリン ごめん最高」というテキストとともに、美味しそうにビールで喉を潤す姿が収められていた。「めちゃめちゃうまいど」とすっかり癒された様子を見せ、最後には「みんなも普段からお疲れ様!!」とファンへの温かい言葉で締めくくった。
コメント欄には「美味しそうに飲むね」「もうビール飲めちゃうお年頃に」「うおー！ビールが似合う歳になったか…ええ顔してますよ〜」「めっちゃハンサム」「今日もカッコイイ」などと、労うコメントが寄せられている。
【動画】パリで“1日10個のキャスティング”！仕事終わりに“楽しみ”を満喫する富永章胤
章胤は「inパリ！」と書き出し、現在フランス・パリに滞在していることを報告。「今日はキャスティング10個あってめちゃんこ大変だったけど終わった後のこれがあるから続けられる！頑張れる！」とつづり、1日で10件もの仕事をこなす多忙な1日だったことを明かしている。
コメント欄には「美味しそうに飲むね」「もうビール飲めちゃうお年頃に」「うおー！ビールが似合う歳になったか…ええ顔してますよ〜」「めっちゃハンサム」「今日もカッコイイ」などと、労うコメントが寄せられている。