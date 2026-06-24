櫻坂46中嶋優月＆村山美羽、“みゅーづ”ならではのクールな美しさ 2人の特別な関係性についても語る
櫻坂46の中嶋優月＆村山美羽が、26日発売の『B.L.T.2026年8月号』（東京ニュース通信社）の表紙・巻頭に登場する。このたび、表紙が公開された。
【表紙カット】クールな表情で視線を奪う中嶋優月&村山美羽
中嶋と村山は、昨年公開された日本マクドナルドの「サムライマック」Web CMや、Leminoで配信中の櫻坂46三期生ドラマ『路地裏ホテル』で共演。2人の名前を掛け合わせた“みゅーづ”の愛称でも親しまれ、その唯一無二の空気感で多くのファンを魅了している。今回はこの2人ならではの関係性を、ドラマチックかつ美しく描き出したグラビアを届ける。
グラビアの前半では仲睦まじくビスケットを分けあったり、談笑したりしながら賑やかな雰囲気で中嶋と村山の自然体な姿を撮影。後半では荒々しい岩場と海を背景に、2人の内に秘めた強さやクールな表情を美しく切り取った。互いの手を取り合いながら岩場歩く姿や、体を寄せて遠くを見つめる表情からは、言葉だけでは語り尽くせない二人の絆が感じられる。
1万字超えのインタビューでは、「美羽がいてくれると『大丈夫だ』って思える」「優月ちゃんといると謎の自信が生まれる」と語る中嶋と村山が、2人の特別な関係性について告白。さらに、『14th Single BACKS LIVE!!』で座長を務めた村山の葛藤と成長、三期生11人の関係性、四期生への思い、そして二期生からバトンを受け継ぐ立場となった現在の胸中まで、たっぷりと語っている。
なお、同グループの小島凪紗は裏表紙＆中面グラビアで登場する。
【表紙カット】クールな表情で視線を奪う中嶋優月&村山美羽
中嶋と村山は、昨年公開された日本マクドナルドの「サムライマック」Web CMや、Leminoで配信中の櫻坂46三期生ドラマ『路地裏ホテル』で共演。2人の名前を掛け合わせた“みゅーづ”の愛称でも親しまれ、その唯一無二の空気感で多くのファンを魅了している。今回はこの2人ならではの関係性を、ドラマチックかつ美しく描き出したグラビアを届ける。
1万字超えのインタビューでは、「美羽がいてくれると『大丈夫だ』って思える」「優月ちゃんといると謎の自信が生まれる」と語る中嶋と村山が、2人の特別な関係性について告白。さらに、『14th Single BACKS LIVE!!』で座長を務めた村山の葛藤と成長、三期生11人の関係性、四期生への思い、そして二期生からバトンを受け継ぐ立場となった現在の胸中まで、たっぷりと語っている。
なお、同グループの小島凪紗は裏表紙＆中面グラビアで登場する。