富士急ハイランド「サンエックス パラダイス」8・1オープン決定 リラックマ＆すみっコぐらしの新アトラクション登場
富士急ハイランドは、サンエックスキャラクターの世界観を楽しめる新エリア「サンエックス パラダイス」を8月1日に開業することを発表。当日はオープニングセレモニーも開催される。
【写真たくさん】サンエックスの世界観にワクワク！新アトラクション＆限定グッズ
新エリアには、リラックマやすみっコぐらしをテーマにしたアトラクションをはじめ、フォトスタジオやショップ、レストランなどを展開し、サンエックスユニバースの魅力を体感できる空間となる。
「サンエックス パラダイス」は、サンエックスの人気キャラクターたちの世界観を常設で楽しめる新エリアとして誕生する。エリア内には、リラックマやすみっコぐらしをテーマにした屋外アトラクション2機種が先行オープンする。
【リラックマのまくまくスイーツバイキング】
クッキーやクリームで彩られたスイーツ船に乗り込み、リラックマと船旅気分を味わえる振り子型アトラクション。乗車定員は32人で、身長120センチ以上が利用対象となる。
【すみっコぐらしのバルーン・カップケーキ】
キャラクターたちをイメージしたバルーンやカップケーキに乗り、空中散歩を楽しめる空中回転型アトラクション。身長90センチ以上が利用でき、ファミリー層も楽しめる内容となっている。
さらに、今秋以降には屋内アトラクション1機種の追加開業も予定されており、詳細は決まり次第順次発表される。また、アトラクションのほかにも、ファン必見のコンテンツが目白押し。
【MEMORY STUDIO】
カメラをモチーフにした屋内フォトスタジオでは、同エリア限定の衣装をまとったリラックマやとかげとのグリーティングや記念撮影が可能。ここでしか体験できない特別な交流を楽しめる。
【WAKUWAKU CARNIVAL】
アーケードゲームコーナーでは、ボール転がしやハンマーゲームなどのゲーム機を設置。成功するとオリジナル景品がゲットできる。
【Clover Palace Shop】
宮殿のような華やかなショップでは、キャラクターカチューシャやぬいぐるみ、キーホルダー、ステーショナリーなど、ここでしか手に入らない限定グッズが150種類以上ラインナップ。お気に入りのキャラクターになりきって園内を巡る楽しみ方も提案する。
【San-x Paradise Cafe & Diner】
レストランでは、「リラックマのまくまくカレー」「しろくまのホワイトシチュー」といった定番人気のキャラクターフードに加え、懐かしのキャラクター「にゃんにゃんにゃんこ」をモチーフにした「にゃんにゃんにゃんこのストロベリーパフェ」など、見た目も楽しい映えメニューが勢ぞろいする。ドリンクには、ランダムチャームが付いてくるお楽しみも。
【オープニングセレモニー概要】
・日程：8月1日
・場所：「サンエックス パラダイス」入口前
・参加：無料
※詳細は後日発表予定
【写真たくさん】サンエックスの世界観にワクワク！新アトラクション＆限定グッズ
新エリアには、リラックマやすみっコぐらしをテーマにしたアトラクションをはじめ、フォトスタジオやショップ、レストランなどを展開し、サンエックスユニバースの魅力を体感できる空間となる。
「サンエックス パラダイス」は、サンエックスの人気キャラクターたちの世界観を常設で楽しめる新エリアとして誕生する。エリア内には、リラックマやすみっコぐらしをテーマにした屋外アトラクション2機種が先行オープンする。
クッキーやクリームで彩られたスイーツ船に乗り込み、リラックマと船旅気分を味わえる振り子型アトラクション。乗車定員は32人で、身長120センチ以上が利用対象となる。
【すみっコぐらしのバルーン・カップケーキ】
キャラクターたちをイメージしたバルーンやカップケーキに乗り、空中散歩を楽しめる空中回転型アトラクション。身長90センチ以上が利用でき、ファミリー層も楽しめる内容となっている。
さらに、今秋以降には屋内アトラクション1機種の追加開業も予定されており、詳細は決まり次第順次発表される。また、アトラクションのほかにも、ファン必見のコンテンツが目白押し。
【MEMORY STUDIO】
カメラをモチーフにした屋内フォトスタジオでは、同エリア限定の衣装をまとったリラックマやとかげとのグリーティングや記念撮影が可能。ここでしか体験できない特別な交流を楽しめる。
【WAKUWAKU CARNIVAL】
アーケードゲームコーナーでは、ボール転がしやハンマーゲームなどのゲーム機を設置。成功するとオリジナル景品がゲットできる。
【Clover Palace Shop】
宮殿のような華やかなショップでは、キャラクターカチューシャやぬいぐるみ、キーホルダー、ステーショナリーなど、ここでしか手に入らない限定グッズが150種類以上ラインナップ。お気に入りのキャラクターになりきって園内を巡る楽しみ方も提案する。
【San-x Paradise Cafe & Diner】
レストランでは、「リラックマのまくまくカレー」「しろくまのホワイトシチュー」といった定番人気のキャラクターフードに加え、懐かしのキャラクター「にゃんにゃんにゃんこ」をモチーフにした「にゃんにゃんにゃんこのストロベリーパフェ」など、見た目も楽しい映えメニューが勢ぞろいする。ドリンクには、ランダムチャームが付いてくるお楽しみも。
【オープニングセレモニー概要】
・日程：8月1日
・場所：「サンエックス パラダイス」入口前
・参加：無料
※詳細は後日発表予定
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