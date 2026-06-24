【ロンドン＝横堀裕也、ワシントン＝栗山紘尚】オマーン政府は２３日、ホルムズ海峡を船舶が安全に通航できる「臨時回廊」を提供すると発表した。

国際海事機関（ＩＭＯ）やイランなどと連携して実施する。ＩＭＯも２３日、海峡周辺に取り残された１万１０００人超の船員の退避作戦を始めると明らかにした。

オマーン政府の発表によると、２月末の米イランの戦闘開始前に使われていた通常の航路の南側と北側に２本の臨時回廊を設ける方向だ。船舶はオマーンとイランの当局と通信して指示を受けながら海峡を通航する。

ＩＭＯのアルセニオ・ドミンゲス事務局長は声明で、退避作戦にはイランやオマーン、米国などが協力すると説明した。実施時期は明らかにしていない。

トランプ米大統領は２３日、「昨日、１９００万バレルの石油がホルムズ海峡を通過した」とＳＮＳに投稿し、イランとの合意の成果を強調した。戦闘開始前、ホルムズ海峡を通過する石油の平均日量は約２０００万バレルだったとされる。

一方、イラン外務省は２３日、モハンマドバゲル・ガリバフ国会議長がオマーンの首都マスカットで同国のハイサム・ビン・ターリク・サイード国王と会談し、ホルムズ海峡の通航管理に関する合同委員会の設立で合意したと発表した。海峡の管理を巡るサービスと費用を協議する。

ルビオ米国務長官は２３日、訪問先のアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）で記者団に「いかなる国も国際水路で通航料や手数料を取ることは許されない」と述べ、イラン側をけん制した。