「モンカフェ」ギフトでアイス専用ブレンドセット 急冷式ならではのおいしさを 片岡物産

片岡物産は「モンカフェ」のギフトでアイス専用ブレンドのセットを展開し、ギフトでのアイスコーヒー需要獲得を目指す。

セットは「モンカフェ アイス コーヒー ギフト」として、百貨店および量販店で中元ギフト向けに販売。

同社は「『モンカフェ』は、フィルターがコーヒーに浸からない構造で、氷の入ったグラスに熱湯で直接抽出し、コーヒーを急冷することができる。濃縮やリキッド、コールドブリューとも違う『モンカフェ』ならではの、香り豊かなアイスコーヒーを楽しんでいただきたい」とコメントする。

猛暑の影響でアイスコーヒーの需要は年々高まっており、ギフトでも高い需要があると同社はみる。

「昨年当社が期間限定で展開したポップアップショップでは、5月中旬から9月中旬の期間において、約8割の方がアイスコーヒーを注文していた。今夏はメーカー各社もアイス飲用の訴求を強めており、注目が集まっている」と分析する。

これまで家庭用製品では夏季限定商品「アイスコーヒーブレンド」を販売していたが、新たにギフトセット専用のブレンドを開発。ベリーのようなふくよかな香りが特長の「リッチ ケニア ブレンド」、滑らかな口当たりのフルーティな「シルキー モカ ブレンド」の2種を10袋ずつ詰め合わせた。

パッケージはブルーを基調に、クラッシュアイスのような背景で涼しさを強調。中央には急冷式でコーヒーを抽出する様子のシズルを入れ、フィルターが液面や氷につかないことを表現している。

百貨店の中元ギフトセンターなどで、抽出の実演をすることでおいしい淹れ方を紹介する。

「グラスにはたっぷりの氷を入れ、ゆっくりと少なめのお湯で抽出するのがおいしく淹れるコツ」と述べる。

ソース