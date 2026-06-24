KAWAII LAB.所属のFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETによる『ボイス付きLINEスタンプ』のイラストを使用したオリジナルグッズが、7月10日より全国のアニメイト対象店舗およびアニメイト通販、海外アニメイト対象店舗／通販にて順次販売される。

（関連：【画像あり】KAWAII LAB.所属4グループの『ボイス付きLINEスタンプ』イラスト使用グッズのラインナップ）

昨年配信された同スタンプは、各グループのメンバーをそれぞれ人気イラストレーターが描き下ろしたもの。FRUITS ZIPPERをナガミネショウコ、CANDY TUNEをDAF、SWEET STEADYをasuka、CUTIE STREETを佐藤なつみが担当しており、それぞれのグループの魅力やメンバーの個性を表現したイラストとなっている。

グッズラインアップは、メンバーのキャラクターやよく使うフレーズが入った『メッセージアクリルスタンドコレクション』、華やかな質感の『グリッター缶バッジコレクション』、日常使いに便利な『前髪クリップコレクション』、バッグや小物につけられる『ワイヤーキーリング』、『スライダーポーチ付ステッカーセット』の全5商品が用意される。

（文＝リアルサウンド編集部）