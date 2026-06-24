W杯初ゴール＆日本代表初の1試合2発も、上田綺世が気を引き締めるワケ「目標は優勝。これからも得点は求められる」

W杯初ゴール＆日本代表初の1試合2発も、上田綺世が気を引き締めるワケ「目標は優勝。これからも得点は求められる」