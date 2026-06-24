「めっちゃハンサム」冨永愛の息子・章胤、仕事終わりにビールを飲む姿！ 「CMのオファー来るんじゃない」
モデル・冨永愛さんの長男で同じくモデルの冨永章胤さんは6月23日、自身のInstagramを更新。仕事終わりにビールを飲むイケメンな姿を公開し、反響を呼んでいます。
【動画】冨永章胤のビールを飲むイケメンな姿
また、「めちゃめちゃうまいど みんなも普段からお疲れ様！！」とファンへねぎらいの言葉を掛け、「#キリンビール」のハッシュタグも付けています。
ファンからは、「今日もカッコイイです」「パリでビールおしゃれー」「美味しそうに飲むね」「もうビール飲めちゃうお年頃に」「自分へのご褒美Time 頑張った身体に沁みますね」「CMのオファー来るんじゃないかってくらいのいい飲みっぷりですね」「かっこええー！」「うおー！ビールが似合う歳になったか…ええ顔してますよ〜」「めっちゃハンサム」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【動画】冨永章胤のビールを飲むイケメンな姿
「美味しそうに飲むね」冨永さんは「in パリ！ 今日はキャスティング10個あってめちゃんこ大変だったけど終わった後のこれがあるから続けられる！頑張れる！」とつづり、1本の動画を投稿。パリでの過密スケジュールを終えた後の至福のひと時を披露しています。「1日の終わりのキリン ごめん最高」とテロップを添え、グラスのビールを豪快に飲んだ後の満足げな表情が印象的です。
ファンからは、「今日もカッコイイです」「パリでビールおしゃれー」「美味しそうに飲むね」「もうビール飲めちゃうお年頃に」「自分へのご褒美Time 頑張った身体に沁みますね」「CMのオファー来るんじゃないかってくらいのいい飲みっぷりですね」「かっこええー！」「うおー！ビールが似合う歳になったか…ええ顔してますよ〜」「めっちゃハンサム」と、絶賛の声が集まりました。
オフショット動画を披露14日には「今年2026年6月もファッションウィーク、ミラノ、パリ挑戦していきます！」と、オフショット動画を公開していた章胤さん。コメントでは、「帽子素敵です」「頑張って！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)