「彼こそが5億ドルの価値を持つべき男」岡本和真　2試合連続本塁打→2本のタイムリー含む猛打賞　チーム惜敗も米注目の存在感「誰が速球を打てないと？」「まさにブルージェイズの心臓」

岡本の打棒に勢いがついてきた(C)Getty Images

ブルージェイズ岡本和真の打棒に勢いがついてきた。

現地6月23日に本拠地で行われたアストロズ戦に「4番・三塁」でスタメン出場。2本のタイムリーを放つなど、4打数3安打3打点、4出塁と大暴れとなった。

【動画】この勝負強さ！2人を帰した、岡本のタイムリーシーン

同点で迎えた8回二死二、三塁の好機に右腕ピアソンの99.9マイル（約161キロ）を左翼に引っ張り、勝ち越しの適時二塁打をマーク。

岡本は6−9と3点を追う延長11回一死二塁（タイブレーク）の場面でも左前適時打を放つなど勝負強さを見せた。

試合は7−9で敗れたが、メジャーでは自身初の4出塁、2本の適時打含む3安打の猛打賞を記録。前日まで2試合連続アーチをかけ、ここまでチームトップの17本塁打をマーク、持前の打撃に勢いがついてきた。

現在は本塁打、打点、OPSでチームトップ。主力のブラディミール.ゲレーロ.Jr、ジョージ・スプリンガーがなかなか上昇気流を描けない中でチーム内の存在価値も高まっている。

地元ファンの間からは岡本の活躍に関して「彼こそが5億ドル（約808億円）の価値を持つべき男」と昨年4月に球団と14年総額5億ドルの契約を結んだ主力のゲレーロ.Jrに匹敵する活躍を示しているといった声も上がる。