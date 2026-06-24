「やっぱり美しいなー」24歳バレー女子、超絶クールに“変身”…「ビジュアルよすぎ天才かて」「カッコイイ〜」

佐藤淑乃がクールに変身した姿を披露した(C)Volleyball World

バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃のスタッフが公式アカウントのインスタグラムを更新。佐藤のクールなモデル姿の写真を公開した。

専属マネジメント契約を締結している「ポニーキャニオン」の宣伝スチールに登場した24歳の佐藤は、上下グレーのジャケットを着用し、両手をポケットに入れて凛とした表情を見せ、超絶クールに“変身”した。

【写真】「試合とは違って…」佐藤淑乃の“クールビューティー”な姿をチェック

公式Xでは、佐藤のマネージャーが「セットアップを着てクールな雰囲気も、プレー中とはまた一味違ってかっこいいですよね」と綴っている。

SNS上のファンからは「やっぱり美しいなー」「カッコイイ〜」「試合とは違ってめっちゃクール」「普段と雰囲気違って格好よくてびっくりしました」「いやビジュアルよすぎ天才かて」「クールビューティー」といったコメントが寄せられ、大きな反響を呼んでいた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]