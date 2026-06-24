身長180cm以上と知って驚いた「30代男性俳優」ランキング！ 2位「成田凌」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は6月2日、全国の20〜70代の男女300人を対象に「30代男性俳優×身長」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「身長180cm以上と知って驚いた30代男性俳優」ランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位に入ったのは、成田凌さんです。
1993年生まれの成田さんは、2013年から男性ファッション誌『MEN'S NON-NO』（集英社）の専属モデルとして活動をスタート。2014年には俳優デビューを果たし、2019年には「第42回 日本アカデミー賞」で新人俳優賞を受賞しました。2026年2月公開の映画『#拡散』では主演として主人公の浅岡信治役を演じています。モデル出身ということもあり、背丈は182cmと高身長。しかし、小顔でナチュラルな雰囲気から実際の身長を知って驚いたファンも多いようです。
アンケート回答では、「ドラマ等で少し猫背のイメージがあったので、こんなに身長あるんだと驚きました」（20代女性／埼玉県）、「親しみやすいキャラクターを演じることが多いため、実は180cmを悠に超える182cmの長身だと知って驚いたから」（30代男性／富山県）、「モデル出身であることは知っていましたが、クールで少し陰のある役柄のイメージが強く、そこまで長身だとは思いませんでした。182cmと聞いて、なるほど納得すると同時に、そのスラリとしたシルエットはやはりモデル体型なのだと驚きました」（40代男性／神奈川県）などの理由があがりました。
今回のランキング1位は、松坂桃李さんでした。
1988年生まれの松坂さんは、2008年に男性ファッション誌『FINEBOYS』（日之出出版）の専属モデルオーディションでグランプリを獲得。翌年の2009年から俳優としてのキャリアをスタートさせました。2026年5月公開の映画『未来』では、山崎七海（※崎はたつさき）さん演じる佐伯章子の父・良太役として出演。身長は183cmですが、スタイルよりも演技が際立って見えるからこそ高身長であることが認識されにくいのかもしれません。
回答者からは、「落ち着いた雰囲気の印象が強く、身長に注目したことがなかったため、183cmと知って驚きました。共演者と並ぶと高身長であることがよく分かります」（30代女性／秋田県）、「顔が小さいからでしょうか？細くて華奢でもあるので、そんなに身長があると感じません」（50代女性／宮城県）、「映像で見ると中肉中背の印象や細身のイメージが強く、180cm超えとは思えない俳優が多かったためです」（40代男性／福岡県）、「身長が高いと言われて思い浮かべる存在ではなく平均的な身長のイメージがあったから」（20代女性／岡山県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【10位までのランキング結果を見る】
2位：成田凌（182cm）／56票
2位に入ったのは、成田凌さんです。
1993年生まれの成田さんは、2013年から男性ファッション誌『MEN'S NON-NO』（集英社）の専属モデルとして活動をスタート。2014年には俳優デビューを果たし、2019年には「第42回 日本アカデミー賞」で新人俳優賞を受賞しました。2026年2月公開の映画『#拡散』では主演として主人公の浅岡信治役を演じています。モデル出身ということもあり、背丈は182cmと高身長。しかし、小顔でナチュラルな雰囲気から実際の身長を知って驚いたファンも多いようです。
1位：松坂桃李（183cm） ／60票
今回のランキング1位は、松坂桃李さんでした。
1988年生まれの松坂さんは、2008年に男性ファッション誌『FINEBOYS』（日之出出版）の専属モデルオーディションでグランプリを獲得。翌年の2009年から俳優としてのキャリアをスタートさせました。2026年5月公開の映画『未来』では、山崎七海（※崎はたつさき）さん演じる佐伯章子の父・良太役として出演。身長は183cmですが、スタイルよりも演技が際立って見えるからこそ高身長であることが認識されにくいのかもしれません。
回答者からは、「落ち着いた雰囲気の印象が強く、身長に注目したことがなかったため、183cmと知って驚きました。共演者と並ぶと高身長であることがよく分かります」（30代女性／秋田県）、「顔が小さいからでしょうか？細くて華奢でもあるので、そんなに身長があると感じません」（50代女性／宮城県）、「映像で見ると中肉中背の印象や細身のイメージが強く、180cm超えとは思えない俳優が多かったためです」（40代男性／福岡県）、「身長が高いと言われて思い浮かべる存在ではなく平均的な身長のイメージがあったから」（20代女性／岡山県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)