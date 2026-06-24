「RIP SLYMEのSUさんに見えて仕方がない」ジャンポケ・太田、丸刈り姿＆三女との親子ショット公開！
お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久さんは6月23日、自身のInstagramを更新。三女との親子ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】太田博久の親子ショット
ファンからは、「来たんだね」「可愛いすぎます」「太田さん御家族が幸せであります様に」「よく似合ってる！」「え、かっこよい」「寺の人みたい笑」「RIP SLYMEのSUさんに見えて仕方がない」との声が寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】太田博久の親子ショット
「代々木八幡宮」太田さんは「代々木八幡宮」とつづり、1枚の写真を投稿。東京・代々木八幡宮を訪れた際の三女との親子ショットです。境内のベンチに姿勢を正して座る2人。太田さんは赤と白のギンガムチェックのシャツを着て珍しい丸刈り姿となっています。三女はピンクのTシャツにデニムの半ズボンを着用し、愛らしい姿が印象的な1枚です。
父の日の家族ショットも披露15日には「父の日、家族に労ってもらっちゃいました！最高ーーですー！！！」と、家族ショットを公開していた太田さん。コメントでは、「良いパパ」「幸せそう」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)