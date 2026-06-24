気象庁によりますと、台風7号（メーカラー）は「強い」勢力を維持して北上し、26日にかけて沖縄本島に接近。その後、27日には九州や四国、本州の南を進む見込みです。また、マリアナ諸島付近の台風8号（ヒーゴス）は今後北東へ急カーブし、27日には熱帯低気圧に変わり、関東に接近するおそれがあります。依然として「ダブル台風」の動向や、活発な梅雨前線の影響に厳重な警戒が必要です。

【画像をみる】台風の進路予想、28日までの雨風シミュレーション

台風7号の最新状況

台風7号は、24日正午現在、沖縄の南で「強い」勢力を維持しながら、北北西へゆっくり進んでいます。中心気圧は965hPa、中心付近の最大風速は40m/s、最大瞬間風速は55m/sです。

台風は今後、強い勢力を維持したまま北上し、25日（木）から27日（土）頃にかけて南西諸島に接近する見込みです。

沖縄地方では26日（金）は暴風に厳重な警戒が必要です。また、25日（木）から27日（土）頃にかけてはうねりを伴う高波に警戒してください。

南西諸島を通過後は、進路を北東へと変えてさらに加速し、27日（土）9時には四国沖へ到達する予測です。

28日（日）9時にかけては時速60kmとなり、東海道沖から関東の東へと一気に進み、29日（月）9時までに日本のはるか東で温帯低気圧に変わる見込みです。

台風8号の最新状況

台風8号は24日正午現在、マリアナ諸島付近を1時間に15キロの速さで西北西へ進んでいます。中心気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は20m/sです。

今後の予報では、25日（木）にかけてフィリピンの東を西北西に進んだあと、26日（金）には日本の南へ達し、進路を北東へと大きく変えて加速します。

27日（土）9時には「熱帯低気圧」に変わるものの、伊豆諸島から関東近海に接近する予測となっています。

梅雨前線停滞…九州で警報級大雨

九州付近には梅雨前線が停滞しており、東シナ海にある前線上の低気圧が25日朝に九州を通過する見込みです。

前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、九州地方では全域で大気の状態が非常に不安定となっており、各地で大雨災害のリスクが急激に高まっています。

九州北部では、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県で線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。25日夜遅くにかけても非常に激しい雨や激しい雨が降り続く見込みです。

福岡県： 24日朝から昼過ぎにかけて

佐賀県、長崎県、熊本県： 24日明け方から昼過ぎにかけて

九州南部では、東シナ海の低気圧が25日朝に九州を通過する見込みです。24日昼前から26日にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意し、25日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。

雨の予想（多い所）

２４日の予想１時間降水量

福岡県 ５０ミリ

佐賀県 ５０ミリ

長崎県 ７０ミリ

大分県 ５０ミリ

熊本県 ７０ミリ

宮崎県 ４０ミリ

鹿児島 ４０ミリ

２５日の予想１時間降水量

福岡県 ３０ミリ

佐賀県 ４０ミリ

長崎県 ３０ミリ

大分県 ３０ミリ

熊本県 ６０ミリ

宮崎県 ４０ミリ

鹿児島 ４０ミリ

２５日６時までの予想２４時間降水量

福岡県 １５０ミリ

佐賀県 １５０ミリ

長崎県 ２００ミリ

大分県 ２００ミリ

熊本県 ２００ミリ

宮崎県 １５０ミリ

鹿児島 １５０ミリ

最新の気象情報に十分留意してください。