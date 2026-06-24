日本そばチェーン「ゆで太郎」が急成長を遂げている。現在、約230店舗を展開しており、これは業界2位の2倍以上の店舗数だ。なぜ急成長できたのか。そこには、勤めていた弁当チェーン店の取締役を辞め、新たな道を切り拓いてきた「ゆで太郎」を率いる池田智昭社長のこだわりがあった。フリージャーナリストの前屋毅さんが聞いた――。（第2回／全3回）

■のり弁に感動し「ほっかほっか亭」に入社

そばチェーン店のゆで太郎は業界トップの店舗数を誇っている。業界2位の「名代 富士そば」が約100店舗なのに対し、ゆで太郎は約230店舗と富士そばの倍以上の店舗を展開している（2026年4月時点）。

なぜ、ゆで太郎はここまで急成長できたのか。ゆで太郎システムの池田智昭社長は「よくある“立ち食いそば店”を目指さなかったからだ」と語る。そばチェーンで業界トップとなったゆで太郎は、どのように誕生したのだろうか。実は、池田社長のキャリアはそば店ではなく「持ち帰り弁当」から始まっている。

1957年生まれの池田社長は、大学時代には教員を目指していた。明治大学文学部に進学し、4年生の7月には教育実習に行くのだが、そこで「自分には合わない」と教員に見切りをつけてしまう。そこから民間企業に就職するための活動、いわゆる「就活」を開始する。いまなら遅すぎるスタートなのだが、当時としては遅すぎることはなかった。いまにくらべれば、かなり緩かったといえる。

池田社長が志望したのは、そのころ人気が高まってきていたファミリーレストラン（ファミレス）だった。志望の理由は、「食べるのが好きだった」からだそうだ。

そのままファミレスに就職していれば、いまごろ池田社長はファミレス界の有名経営者になっていたかもしれない。しかし池田社長が選んだのは、ファミレスではなく持ち帰り弁当チェーンの「ほっかほっか亭」だった。

撮影＝プレジデントオンライン編集部 ゆで太郎システムの本社で取材を受ける池田智昭社長 - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

「のり弁を食べちゃったんですよ。大学の先輩から電話がかかってきて、『ほっかほっか亭を知ってるか』と言うから『知らない』と答えると、『めちゃくちゃ売れているらしいから行ってみないか』と誘われて行ってみました。そこでのり弁とみそ汁を食べて感動しちゃったんですよ」

■「“水商売”をやるのか」と母親に泣かれる

ほっかほっか亭は1976年に埼玉県草加市に1号店を開いている。池田社長が買いに行ったのは開店から少し過ぎた頃だったが、評判は高まっていた。ご飯のうえに鰹節をかけ、その上に海苔を敷き、そこに魚の白身と竹輪のフライを置いたのがのり弁で、ほっかほっか亭がブームに火をつけた。のり弁についての池田社長の説明が止まらない。

「コメは高級ブランド米のササニシキでした。当時、私が日常的に食べていたのは『標準米』と呼ばれていた安い米だったから、格が違う。それを、ホカホカの状態で詰めてくれる。海苔も一級のものが使われていました。そのときの価格が260円だったかな、当時としては安い値段ではなかったけれど、メチャクチャうまかったですよ」

のり弁に感動した池田社長は、ほっかほっか亭で働くことを決意する。といっても、ほっかほっか亭を運営する会社にではなく、フランチャイズ（FC）店として自分で店舗経営することを選んだのだ。

「母親には『大学卒業して“水商売”やるのか』と泣かれました。“水商売”と言ってましたからね。学校の先生になると思っていたのに、ガッカリしたんでしょうね。泣くとは思わなかったので、びっくりしました。それでも、決めたことを変えるつもりはありませんでした」

撮影＝プレジデントオンライン編集部 母親に外食産業に進むことを伝えたときのことを語る池田社長 - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

当時は、大卒ならそれなりの企業に楽に入社することができた。それだけに外食産業は、大卒者が選ぶ職種ではなかった。「せっかく大学を卒業させたのに」という思いが、母親としてはあったのかもしれない。

■先輩と共にFC店を4店舗経営

大転換を決意させたのり弁だが、じつは現在、ゆで太郎システム系店舗のメニューには、のり弁がある。池田社長の、のり弁に対する思い入れがうかがえる。

さて、ほっかほっか亭のFC店をだすには資金が必要である。学生時代にアルバイトで稼いだ貯えがあったものの、それでは足りない。そこで、すでに大手保険会社に就職して経済的に余裕のあった高校の先輩と共同経営することにした。2人の会社をつくり、ほっかほっか亭FC店の4店舗を運営することになった。

FC店としては順調だったのだが、1984年にほっかほっか亭が当時の大手スーパー「ダイエー」との業務提携をきっかけに先輩がFC経営から離れることに。4店舗のうち3店舗を先輩が引き取り、残りの1店舗は知人に任せたという。

■火事がきっかけで「ゆで太郎創業者」と出会う

自分としても何かしないわけにはいかないので、ほっかほっか亭の本部に「どこか店舗を売ってくれ」と相談した。すると、店舗経営ではなく本部入りを誘われて、入社することになった。1984年のことで、FC店の指導・管理を担当するスーパーバイザーに就任する。

本部社員として活躍するなかで、その後の池田社長を決定づける人物との出会いがあった。ゆで太郎のもうひとつの系列である信越食品の創業者である水信春夫氏（故人）との出会いである。

そば店で修行した水信氏は自分の店を持つ夢があったが資金が足りず、その資金づくりのためにほっかほっか亭のFC店のオーナーをやっていた。その1店舗から火事を出してしまう。その事後処理を本部からまかされたのが、池田社長だった。

「そのときが、水信さんとは初対面でした。『一緒に大家さんに詫びに行きましょう』と言うと、水信さんは『嫌だ』と言う。仕方ないので1人で大家のところに行きました」

水信氏がオーナーの店舗は池田社長の担当エリア外だったのだが、本部の方針で池田社長が担当することになる。水信氏は本部が手を焼く存在だったらしい。その水信氏をまかされたのだから、本部も池田社長の実力を認めていたといえる。

■取締役まで出世するも、方針が合わず退職

実際、ほっかほっか亭本部で池田社長は頭角を現していく。1992年には取締役営業本部長に就任、開発本部長などを歴任していくことになる。

ところが2003年、池田社長はほっかほっか亭を去る。その理由を訊ねると、ちょっと渋い表情で次のように語った。

「本部の方針に逆らってばかりいたからね。『辞めてくれオーラ』を本部内からは出されていました。だから、辞めました」

そうして、池田社長はほっかほっか亭を去る決意を固めたのだ。そして次に何をやるか考えているときに浮かんだのが、信越食品の水信氏だった。

「そのころ水信さんは、立ち食いそばのゆで太郎を始めていました。私も何回も食べていておいしかったので、このゆで太郎をフランチャイズ化して店舗数を増やしていきたいと考えたのです」

■「厨房の職人技」に絶望

まずは、ゆで太郎の現状を知ることだと思った池田社長は、水信氏に頼んで店舗の視察をさせてもらうことにした。それも、単なる視察ではなく、新人アルバイトということにして、1日間働きながら厨房での調理工程を観察したのだ。

「そこでやらされたのは、タマネギの皮をむくことでした。『剥きタマネギを仕入れれば労力のムダをはぶける』と考えながらも、黙って何時間も皮をむいていました」

ただタマネギの皮をむいていたのではない。皮をむきながら、池田社長はジッと厨房の様子を観察していた。それが、アルバイトとして働く池田社長の目的でもあった。ところが、現場の厨房に入った池田社長は絶望することになる。そこで行われていたのは、FC展開とは対極にある「職人技」のオンパレードだった。

「ほぼ店長1人で調理を担当していたんです。出汁を取り、そばを茹で、天ぷらを揚げ、それらを盛りつける。こうした作業を一人でやっていたら、とてもじゃありませんがフランチャイズ化は出来ません」

ここで断念した、のでもなかった。さらに観察するなかで、池田社長は気づいたことがあった。

「なにも1人がやることはない。分業でやらせればいい」

■レシピと社名を借りて、新会社を設立

視察を終えた池田社長は、ゆで太郎のフランチャイズ化に勝算を見いだしていた。だが、もうひとつ、大きな問題があった。

当時のゆで太郎には職人肌の従業員が多く、調理場で平気でタバコを吸うような職人も少なくなかった。料理さえすればいいという態度で、顧客に気を遣えないどころか、指示されても従わないような職人も多かった。そこで、池田社長は水信氏に提言する。

「私が水信さんの信越食品で働くことになったら、いまの従業員の半分は解雇することになります。いいですか？」

これに水信氏は首を縦に振らなかった。水信氏にしてみれば、それまで共にやってきた従業員を簡単に解雇するわけにはいかなかったのだ。その代わり水信氏は、「新しい会社をつくって、自分が思うようにやったらいい」と池田社長に言う。

撮影＝プレジデントオンライン編集部 ゆで太郎システムの本社に設置してある、ゆで太郎の公式キャラクターの「ゆで太郎くん」のパネル - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

そして池田社長が2004年8月に創業したのが、ゆで太郎システムである。創業資金は3500万円だったが、水信氏も信越食品としてではなく個人として出資してくれた。それだけでなく、ゆで太郎のそばのレシピ、社名や看板に「ゆで太郎」を使うことも快く承諾してくれた。

ゆで太郎システム直営1号店が西五反田に誕生したのは2004年12月22日で、開店準備を開始してから1年後のことだった。その後のゆで太郎の躍進は、水信氏の寛大な配慮があったからだともいえる。

■職人技を捨て、作業を「数字」に落とし込む

池田社長はそば職人の仕事を徹底的にマニュアル化し、誰もが同じ味を出せる仕組み作りに着手した。

「そばの世界は歴史が古く、昔ながらの職人は『返し1杯に対してダシ5杯』といった具合に、一升マスや寸胴に刺した竹の棒を目安に作っていました。しかし、それではアルバイトには教えられません。すべての工程を『何グラム』『何リットル』『何度』という具体的な数字に落とし込みました。また、みりんを一升瓶で買うと割れる危険があるため、メーカーに交渉して20リットル入りの業務用パックを作ってもらうなど、現場の負担を減らす工夫も重ねました」

そば粉の配合も同様だ。店舗に重い粉の袋を置いて職人がその都度量るのではなく、あらかじめ工場に「そば粉55％の割合でミックスし、女性のアルバイトでも持ち運べるように8キロや10キロの袋に分けて納品してほしい」と発注するようにした。

こうして各店舗の味のブレをなくし、営業を続けながら不都合を一つずつ改善していった。納得のいくマニュアルが完成するまでには、創業から約5年もの歳月がかかったという。

■「早い・安い」よりも「うまい」が第一

徹底的なマニュアル化を進める一方で、池田社長はそばの「おいしさ」には一切妥協しなかった。

「立ち食いソバは『早い・安い』が最優先される栄養補給の場ですが、うちは『うまい』が第一の“町のそば店”です。都心部の立ち食い店はスピード重視のため、麺を『茹で置き』し、天ぷらも『揚げ置き』します。しかし、うちは注文を受けてからかき揚げを油に入れ、それを見てからそばを釜に入れます」

おいしさの秘訣は、自家製麺と「茹でたて・揚げたて」の徹底にある。麺を茹で置きする場合、伸びないようにそば粉の比率を3割以下に落とす必要があるという。しかし、ゆで太郎のそば粉の比率は55％と高いため、わずか1分40秒でサッと茹で上がるのだ。

こうすることによって、そば粉の香りも楽しめる本格的な日本そばが楽しめるという。

■「町のそば店」だから業界1位になれた

さらに、そばチェーンの多くが、工場で製麺したものを店舗に運んでいるが、ゆで太郎システムが運営している店舗では、すべての店舗で製麺機を使って自家製麺を行っている。しかも、その製麺機は客から見えるところに設置されている。

「私が『製麺機がお客さんから見えるようにする』と言ったら、信越食品の水信さんからは反対されました。『製麺機を使っているのを見られたら恥ずかしい』と言うんです」

昔気質の水信氏にしてみれば、そばの王道は手打ちで、製麺機を使うのは邪道だと思えたのかもしれない。信越食品でも手打ちではなく製麺機を使っていたようだが、職人が手打ちしていないことに負い目があったのか、客から見えないところに設置していたという。個人経営でやっているそば店の多くも製麺機だが、やはり客から隠している。それを池田社長は、あえて「見せる」ことにこだわった。

写真提供＝ゆで太郎システム ゆで太郎の自家製麺機 - 写真提供＝ゆで太郎システム

「だって、麺ができるところが見えるなんて楽しいじゃないですか。とくに子どもたちは、熱心に見ています」

「町のそば店」のレシピにこだわり、スピードよりも味を優先する。職人の技術をシステム化しながらも、「美味しい日本そば」のレシピを守り抜くことこそが、ゆで太郎が業界1位へと駆け上がった最大の秘訣なのだ。

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前屋 毅（まえや・つよし）

フリージャーナリスト

1954年、鹿児島県生まれ。法政大学卒業。立花隆氏、田原総一朗氏の取材スタッフ、『週刊ポスト』記者を経てフリーに。著書に『学校が合わない子どもたち』（青春新書）、『学校の面白いを歩いてみた。』（エッセンシャル出版社）、『教育現場の7大問題』（KKベストセラーズ）、『ほんとうの教育をとりもどす』（共栄書房）、『日本の小さな大企業』（青春新書インテリジェンス）などがある。

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（フリージャーナリスト 前屋 毅）