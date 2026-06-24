ローソン、毎日1万名に「完熟生マンゴースティック」「完熟生パインスティック」の無料券が当たるSNSキャンペーン開催中!
ローソンは6月24日より、毎日1万名に、ローソンオリジナル冷凍食品「完熟生マンゴースティック」「完熟生パインスティック」の無料券が当たるSNSキャンペーンを開催している。
ローソン毎日1万名に「完熟生マンゴースティック」「完熟生パインスティック」の無料券が当たる
本キャンペーンは、ローソン公式Xアカウント「@akiko_lawson」をフォローの上、キャンペーンの対象ポストをリポストすると、抽選で対象商品の(持ち帰り限定)無料引換券が当たるというもの。
ローソン「完熟生マンゴースティック」「完熟生パインスティック」
今回は、ローソンオリジナル冷凍食品「完熟生マンゴースティック」「完熟生パインスティック」(いずれも181円)が対象となっている。
キャンペーン期間は6月24日〜28日。1日1回応募することができる。
※店舗により品揃えがない場合もあり
※無料引換券はローソンストア100、Ｌミニマートでは利用不可
ローソン毎日1万名に「完熟生マンゴースティック」「完熟生パインスティック」の無料券が当たる
本キャンペーンは、ローソン公式Xアカウント「@akiko_lawson」をフォローの上、キャンペーンの対象ポストをリポストすると、抽選で対象商品の(持ち帰り限定)無料引換券が当たるというもの。
ローソン「完熟生マンゴースティック」「完熟生パインスティック」
今回は、ローソンオリジナル冷凍食品「完熟生マンゴースティック」「完熟生パインスティック」(いずれも181円)が対象となっている。
キャンペーン期間は6月24日〜28日。1日1回応募することができる。
※店舗により品揃えがない場合もあり
※無料引換券はローソンストア100、Ｌミニマートでは利用不可