ローソンは6月24日より、毎日1万名に、ローソンオリジナル冷凍食品「完熟生マンゴースティック」「完熟生パインスティック」の無料券が当たるSNSキャンペーンを開催している。

ローソン毎日1万名に「完熟生マンゴースティック」「完熟生パインスティック」の無料券が当たる

本キャンペーンは、ローソン公式Xアカウント「@akiko_lawson」をフォローの上、キャンペーンの対象ポストをリポストすると、抽選で対象商品の(持ち帰り限定)無料引換券が当たるというもの。

ローソン「完熟生マンゴースティック」「完熟生パインスティック」

今回は、ローソンオリジナル冷凍食品「完熟生マンゴースティック」「完熟生パインスティック」(いずれも181円)が対象となっている。

キャンペーン期間は6月24日〜28日。1日1回応募することができる。

※店舗により品揃えがない場合もあり

※無料引換券はローソンストア100、Ｌミニマートでは利用不可