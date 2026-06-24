「600％の利益達成を約束」著名人フェイク動画で投資詐欺か　“受け子”台湾出身の女逮捕　80代女性約1億円被害　日本で暗躍“台湾詐欺G”か

東京都内に住む80代女性が、著名人が投資を勧めているように見せかけた生成AIのフェイク動画から誘導され、1億円近くをだまし取られた。警視庁は現金500万円を受け取った疑いで台湾出身の女を逮捕した。女は詐欺グループに勧誘され犯行に加担していたという。

生成AI偽動画からLINEへ誘導

22日、東京・神田署でカメラが捉えたのは、振り返った瞬間にうつむいた女。台湾出身の葉彦岑容疑者（28）だ。

台湾の詐欺グループの受け取り役とみられ、都内に住む80代の女性から500万円をだまし取った疑いが持たれている。

被害のきっかけは、生成AIで作られたフェイク動画だ。

女性は、実業家・堀江貴文さんが投資の勧誘をしているように見せかけたフェイク動画から誘導され、LINEで詐欺グループとのやりとりを始める。

台湾で借金…詐欺グループ勧誘か

「600％の利益達成を約束する」などと投資を促され、金を受け取りに来た葉容疑者などに、7回にわたり現金を渡していたとみられている。

だまし取られた金額は、1億円近くにのぼっていた。

調べに対し葉容疑者は「『日本を旅行しながらできる仕事がある。飛行機代を払う』と言われ、引き受けた」と供述している。

警視庁によると、葉容疑者は台湾で借金があり、返済をめぐるやりとりの中で詐欺グループに勧誘されたという。

（「イット！」6月23日放送より）