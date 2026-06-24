お笑いコンビ「とんねるず」木梨憲武（64）が23日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2・22）にゲスト出演。自身の生活リズムを明かした。

この日は木梨をゲストに迎えた後編。LINEの話題になり、自身が入っているグループLINEの数を「1個」と明かし、MCの若槻千夏に驚かれた木梨。「LINEを始めること自体も、ヒロミに携帯を取られて“やれよ！”って勝手に押されたから。“は〜めんどくせ”とか言って」と振り返った。

それまでメッセージのやりとりはショートメールで行っていたそうで、友人とのつなげ方を「やり方がまず分からない。（携帯を）渡す。渡して打てる人がLINEでつながる」と打ち明けた。

そんな様子に若槻は「ノリさんとやりとりをしたくても、時間帯が全然違う」と吐露。「（自身の）仕事が終わって（夜）8時ぐらいに“明日お願いしま〜す”って例えば（LINEを）する。そしたらもう寝てますから」と苦笑いした。

これに「8時、9時ぐらいだと寝てるから」と木梨。「朝3時ぐらいからバリバリ起きてるから」と笑い、「家の場合は8時。だから、ポツンと一軒家も見られない時間に寝てますから」とぶっちゃけた。

しかし「朝はたっぷり時間があるからね」とニヤリ。同番組も録画で楽しんでいるようで、「今日の大谷さんを見ちゃおう、まず。相撲は3時半だから」と早朝からチェックしており、「バラエティーも早送り。早送りでどんどん行けるから、朝」と語っていた。