タレントでモデル・peco（30）が24日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。東京都北区の区立滝野川第三小で起きた11人が重軽傷を負った火災についてコメントした。

区教育委員会は23日、緊急保護者会を開き、校舎の損傷が激しく建て替えを検討することを明らかにした。1〜2年生が使う教室は火元となった場所から離れているため、現在の校舎で授業を再開するが、3年生以上の約230人については近隣校に分散登校し、夏休み明けから全学年で区内の施設へ仮移転する。

区によると、22日時点で児童約40人が火災の影響で精神的な不調を訴え、心理面のケアに当たっている。同校は火災後、臨時休校となっており、29日からはオンラインで学級活動などを再開することも検討している。

警視庁によると、火災は19日午前11時ごろに発生。音楽準備室から出火したとみられる。隣の音楽室では児童24人が授業中だった。担任教諭は廊下に煙が充満していたことなどから、児童らを屋外のひさし部分へ避難させたと説明している。準備室には、電気ストーブや空気を循環させるサーキュレーターがあり、コンセントにはコードが焼け切れたプラグがささっていた。燃えたタオルや衣類なども見つかった。同庁は失火とみている。

火災で搬送された児童ら11人のうち、児童1人が腕の骨を、女性教員1人が骨盤を折った。

pecoは、「火災だけでとんでもなくメンタルを…凄くトラウマだったりとか、怖い思いをしていると思うので、そこが心配なのに、さらにみんな離れ離れになっちゃうのが本当に、子供たちの気持ちが1番心配ではあるんですけど」と言い、「やっぱり親としては火災になった出火の原因というのが徐々に分かってると思うんですけど、タオルがあったりとかしているので、そのへんも最終的にはしっかりはっきり分かるように説明をしてほしいなと思います」とコメントした。