·ëº§È¯É½¤ÎÇÐÍ¥¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ï¤ë¤ß¡Ö²¹¤«¤¤½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×´¶¼Õ¤Ä¤Å¤ë
·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿½÷Í¥¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ï¤ë¤ß¡Ê51¡Ë¤¬24Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¡¢´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ï·ëº§È¯É½¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢¡ÖºòÆü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ªÁ´ÉôÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¹¹¤Ë´î¤Ó¤¬Áý¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¡£¡Ö¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤ó¤À¼Ì¿¿»£±Æ¤ÎÆü¡¡¤½¤ì¸«¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÂô»³¤ÎÊý¡¡¤³¤ì¤¬"¹¬¤»"¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Í¤¨¤ÈÆó¿Í¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³¤È³ú¤ßÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤æ¤¦¤Ù¤ÎÈÕ¸æÈÓ¡£¥ª¥á¥ÇÂä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ×ÉØ¤Ç½Ë¤Ã¤¿¿©Âî¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÆþÀÒ¡¢¤ä¤Ã¤ÈÊó¹ð¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¹¬¤»¥Ð¥«¤ÊÅê¹ÆÂ¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬µö¤·¤Æ¤Í¡×¤È¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤·¤å¤Ï¤Þ¤ÏÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Çº§³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°Æü23Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖºòÇ¯Ëö¤Ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤Æ¤³¤ÎÈ¾Ç¯¡¢51ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ø¤Ò¤È¤ê¤ÎÊý¤È¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÌóÂ«¡Ù¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é»ä¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¶¯±¿¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢°ìÀ¸ÎÙ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ëÊý¤È½ä¤ê²ñ¤¨¡¢ËÜÆüÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢±ÇÁüÀ½ºî²ñ¼Ò¡ÖPUNK.¡×ÂåÉ½¤ÎüâÌîµ±¼¡¤µ¤ó¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ï¡¢²áµî¤Ë·ëº§Îò¤¬¤¢¤ë¤¬¡ÖüâÌî¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¸ý³Ñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²áµî¤Î·ëº§·Ð¸³¤«¤é²þÀ«¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ø¤³¤ÎÊý¤È¤Ê¤é²¿¤â¤³¤ï¤¯¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤³¤¦¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢»ö¼Âº§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆþÀÒ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¶¦¤ËÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É×¤Ï¼çÉÍÀ«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡ØÀÊÌ¤Ë¤è¤ëÉÔÍø±×¤Îº¹¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤¿üâÌî¤µ¤ó¤¬¡¢¼çÉÍÀ«¤Ø¤Î²þÀ«¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£üâÌî¤µ¤ó¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë"°ìÈÌ¤ÎÊý"¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¤ªÌ¾Á°¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢À¯¼£Åª°Õ¿Þ¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£