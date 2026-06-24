【台風情報】沖縄に接近の台風7号でトラック横転の猛烈な風も　気象庁が全般気象解説情報発表

気象庁は24日朝、台風7号に関する全般気象解説情報を発表した。

気象庁によると、台風第7号は、25日から27日頃にかけて、強い勢力で南西諸島に接近する見込み。沖縄地方に対して、26日は暴風に厳重に警戒し、25日から27日頃にかけて、うねりを伴う高波に警戒するよう呼びかけている。

気象概況

「非常に強い」台風第7号は、24日午前3時には沖縄の南にあって、1時間に約10キロの速さで北へ進んでいる。

中心の気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心の南東側110キロ以内と北西側75キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっているという。

台風は沖縄の南を北上し、25日から27日頃にかけて、暴風域を伴った強い勢力で南西諸島に接近する見込みとしている。

風の予想

沖縄地方では、非常に強い風や猛烈な風が吹く見通し。

25日に沖縄地方で予想される最大風速は23メートルで、最大瞬間風速は35メートル。

26日に沖縄地方で予想される最大風速は30メートルで、最大瞬間風速は45メートル。

波の予想

沖縄地方では、うねりを伴い大しけとなるでしょう。

24日に予想される波の高さは、沖縄地方は5メートルでうねりを伴う。

25日は7メートルでうねりを伴い。26日も7メートルでうねりを伴うと予想されている。

雨の予想

沖縄地方では、大雨となる見通し。

25日6時から26日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、沖縄地方60ミリ。

その後、26日6時から27日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、沖縄地方150ミリ。

防災事項

沖縄地方では26日は、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。

不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。

また、沖縄地方では、25日から27日頃にかけて、うねりを伴う高波に警戒してください。沖縄地方では、26日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。