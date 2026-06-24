“筋肉アナウンサー”の異名をとるKBC九州朝日放送の三澤澄也アナウンサーが24日までにインスタグラムを更新。同局内での人事異動について報告した。

「この度、7月1日付で九州朝日放送の『東京支社総合営業部副部長』として異動することになりました」と報告。「福岡を離れます。そして、アナウンサーとしてテレビやラジオに出演することもなくなります」と説明し、「振り返ると、楽しかった思い出ばかりです。考えられないような失敗もありましたが、その全てが今の自分につながっていると思っています。だから後悔はありません」と心境を明かした。

「アナウンサーとしての14年3か月。私と関わってくださった全ての方に支えられ、生かされてきた14年3か月でした」と回想。「ここからまた、新たな環境でのチャレンジが始まります。感謝を胸に、新天地でも暴れてきます！」と意気込みをつづり、「本当にありがとうございました。そして、これからもよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

三澤アナは、インスタグラムで鍛え上げられた肉体美を披露し、話題に。プライベートでは15年にシンガー・ソングライター井上陽水と石川セリ夫妻の次女と結婚した。