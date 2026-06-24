見上愛さんと上坂樹里さん主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第13週「白日の夢」の第63回が６月24日に放送され、話題を呼んでいます。

【写真】黒川から話を聞いたりん。ツヤを支えようと…

連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがて“最強のバディ”になっていく物語。

看病婦のツヤが、看護科の学生と一緒に講義を受けるようになりました。指導していた外科助手の黒川はあることに気づき――。

＊以下６月24日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

直美（上坂樹里さん）は病院にお見舞いに訪れた小川吾郎（甲斐翔真さん）と差し入れを巡って口論になる。

一方、看病婦のツヤ（東野絢香さん）は看護科の授業についていくのが難しい。講義をしていた外科助手の黒川（平埜生成さん）は、ツヤが文字を書くことが苦手なことに気づく。黒川は腎臓について覚えなくてもいい雑談を挟み、ツヤがノートを書く時間を作り出した。

授業の後、黒川は、りん（見上愛さん）に、ツヤが字が書けていないことを伝える。

「小学校も満足に通えなかったんだろう。ただ、腎臓、肝臓といった仕事で使う漢字は覚えているようだ。これから講義は難しくなる。ましてや英語など…」と懸念を示す黒川。

それを聞いたりんは「でも、腎臓や肝臓は書けたんですよね。難しいのに。やればできるってことです。私、手助けしてみます」とツヤをサポートすることを決意。

お礼を言って去っていくりんの後ろ姿を見ながら、黒川は「苦手だったなあ、ああいう…」と日本語でつぶやいた後、「熱血教師」と英語で続けたのだった。

＜視聴者の声＞

黒川がツヤに見せた配慮に、SNSやコメントではさまざまな声が寄せられました。

「誰にも気づかれず優しく手を差し伸べる 。しかも、差し伸べられていることに本人すら気づかない。常に公平な態度で、誠実な人柄がよくわかる」

「講義中ちゃんとツヤのことを見て後でこっそりりんに伝えるのもよい！」

「熱い人間を冷ややかな目で見るクールな現実主義者のようにみえるけれど、本質は誰よりも細やかな気遣いができる人物なのかも」

「黒川先生は何気に周りをよく見てるし、そっと力になってくれてる」

「ちゃんと生徒を見てる人だった」「優しくてキュンとしちゃった」

など、黒川の人柄に心を動かされた人たちが多くいました。

医学の専門的な話が

一方で、りんや直美たち看護婦だけではなく、医師による授業が行われていることがわかり、ほっとした人たちも。

「お医者さまも負担をするの、ここはちょっと納得した」

「黒川先生の講義よい！やっと医学の専門的な話が」

と喜ぶ人たちもいました。