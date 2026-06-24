「アルファード」改良モデルの現状は？

トヨタの高級ミニバン「アルファード」が、2026年6月に改良されました。改良前は、長い期間にわたり受注を停止していましたが、改良後はおおむね順調に受注しています。

トヨタの販売店スタッフに、現場の状況を聞いてみました。

【画像】超カッコいい！ これが新型「アルファード」です！（30枚以上）

販売店スタッフによると、以前は受注を停止していたため、待っていた顧客が多く、現在は受注台数も増えているといいます。それでも、発売直後に比べると落ち着いてきたとのこと。現行アルファードの発表は2023年6月なので、すでに約3年が経過しています。発注が過密になる時期は過ぎたようです。

納期については、現在はどのグレードも約4か月。ハイブリッド、プラグインハイブリッド、ガソリンエンジンといったパワーユニットによる納期の違いも、ほとんどないとのことでした。

ではアルファードは、どのようなユーザーが購入しているのでしょうか。

「ミニバンですから、基本的にはファミリーのお客様です。またアルファードは、フォーマルな雰囲気があるためか、法人のお客様も多いです。以前は法人が重役などを送迎するために使うクルマとしては、『クラウン』や『セルシオ』が圧倒的でした。それが今はアルファードになっています」（トヨタ販売店スタッフ）

ちなみにアルファードのマイナーチェンジとほぼ同時期に、日産が新型「エルグランド」の予約受注を開始しました。正式発売は7月中旬ですが、販売店では、5月28日から価格を明らかにして受注のための営業活動を行っています。

日産の販売店では「エルグランドの購入を検討しているお客様には、アルファードやヴェルファイアと迷っている方も多いです」と述べていますが、アルファードはどうでしょうか。新型エルグランドと迷っている顧客も増えているのでしょうか。

スタッフは、「アルファードのお客様は指名買いが多く、私の知る限り、エルグランドとは迷いません。そもそもほかの車種と比べる方はなく、姉妹車の『ヴェルファイア』とも迷う人は少ないです」と語ります。

ただし、エルグランドはまだ正式には発売されていません。同スタッフは「今後、テレビのCMなどが始まって認知度が高まれば、アルファードとエルグランドで迷う顧客が出てくるかもしれない」とも付け加えました。

改良を受けたことで、アルファードの売れ方に変化はあったのでしょうか。

今回の改良では、安価な「ハイブリッドX」を廃止し、装備を充実させた「ハイブリッドG」が新設定されました。2列目にはセパレートタイプのキャプテンシートも採用されています。

ハイブリッドGの価格は、ノーマルガソリンエンジンを搭載する上級の「Z」と同じ559万9000円です（消費税込、以下同）。以前のハイブリッドXは、内外装がシンプルで「レンタカー向け」ともいえる仕様でしたが、ハイブリッドGは一般の顧客にも選ばれており、ユーザーの幅を広げることに成功しているようです。

では、改良を受けたアルファードは、どのようなユーザーが買っているのでしょうか。

最も多いのは従来型アルファードからの乗り替えですが、「ノア ハイブリッド」からアルファードハイブリッドへアップサイジングする顧客も少なくないといいます。

ノア ハイブリッドのユーザーは、ステップアップする際もやはりハイブリッドを希望する傾向にあります。アルファードで販売台数が多いのは上級の「ハイブリッドZ」ですが、ステップアップを検討する顧客には、価格が割安な「ハイブリッドG」も人気を集めています。

現行のノア ハイブリッドの上級モデル「S-Z・2WD」の価格は405万6800円です。そこからアルファードのハイブリッドに乗り替える場合、約155万円高いハイブリッドGであれば、予算の範囲内に収まるとのことでした。

なぜ「残価設定ローン」を利用する顧客が多い？

今の新車の販売動向としては、アップサイジングよりもダウンサイジングが話題になります。アルファードからノアに乗り替えるユーザーはいないのでしょうか。

「アルファードからノアへの乗り替えは少ないです。アルファードは、居住性から運転した時の感覚まで、満足度がきわめて高い、いわば別格のミニバンです。ノアのお客様がコンパクトカーの『ルーミー』に乗り替えることはあっても、アルファードからノアや『ヴォクシー』にダウンサイジングする人は、ほとんどいないと思います」

「アルファード」の豪華内装

逆に、アルファードからレクサス「LM」といった、さらに上級の車種へアップサイジングするユーザーはいないのでしょうか。

これについてスタッフは、ハイブリッドZの顧客が、さらに上級の「エグゼクティブラウンジ」に乗り替えるケースがあると教えてくれました。

エグゼクティブラウンジは、豪華な後席にオーナーを乗せるためのグレードですが、意外にも個人ユーザーが多いのが特徴です。「一番高いアルファードが欲しい」という心理が働くようで、ちなみに内装色はベージュの人気が高いとのことでした。

エグゼクティブラウンジを購入した場合、お父さんが運転して、あの豪華で快適な2列目シートに、お母さんと子どもが座ることになります。

アルファードでは、どのような買い方をするユーザーが多いのでしょうか。

車両価格が高いこともあり、やはり残価設定ローンを利用する顧客が多いようです。

首都圏で展開する販売店において、アルファードハイブリッドZで残価設定ローンを利用した場合、3年後の残価（残存価値）は新車価格の67％に達します。一般的な3年後の残価は、新車価格の42％〜48％程度ですから、アルファードの残価はかなり高いです。

5年後の残価も53％となっており、アルファードは値落ちの少ないクルマといえます。残価設定ローンでは、残価を除いた金額を分割返済するので、残価が高ければ、月々の返済額を抑えられます。

販売店では、この資産価値の高さもアルファードが好調に売れる大きな理由だと指摘します。現金で購入した場合でも高い資産価値が維持されるため、結果として損をしないクルマ選びになるのが魅力です。

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アルファードは、存在感の強い外観デザイン、豪華な内装、広い室内空間、見晴らしの良さ、さらに高水準で保たれる資産価値まで、さまざまな魅力に支えられて好調に売れています。

まもなく発売される新型エルグランドがアルファードの売れ行きを追い抜くのは、容易なことではないでしょう。