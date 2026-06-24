株式会社昭和商会は、コードレスミストファン『ミストワークファンPlus』を6月末に発売する。水道や電源の確保が難しい現場での使用を想定した製品で、『ミストワークファン』の後継モデルにあたる。

（関連：【画像】稼働時間は風量・ミストともに弱で首振りONの場合は約3.5～9.5時間）

タンク容量を従来の23Lから27Lへ増量したほか、高圧噴霧方式の改良により、より細かく蒸発しやすいミストの噴霧を実現した。あわせて、水量を確認しやすい透明窓を新たに採用している。

大容量バッテリーと給水タンクを搭載したコードレス仕様で、建設現場や工場、倉庫、イベント会場など、水道や電源が確保しにくい環境での使用に対応する。給水方法はタンク給水に加え、水道直結にも対応しており、使用環境に合わせて選択できる。

バッテリーおよび充電アダプターは従来モデルの『ミストワークファン』と共通仕様となっており、既存ユーザーも導入しやすい設計だ。ファンは縦方向に6段階、最大125°の角度調整が可能。使用しない時はファン本体を反転させてタンク内に収納でき、持ち運びや保管時の省スペース化を実現している。

稼働時間は、風量・ミストともに弱で首振りONの場合は約3.5～9.5時間、ファンのみ単体で使用した場合は34時間となっている。

■製品情報ミストワークファンPlusメーカー：株式会社昭和商会発売日：6月末品番：N26-105サイズ：収納時 W400×D380×H800mm／組立時 W400×D380×H390mm重量：約5.4kg（バッテリー含む）材質：ABS、PPタンク容量：27L主な仕様：コードレス仕様、高圧噴霧方式、タンク給水／水道直結対応、透明窓付き、首振り6段階（最大125°）

（文＝リアルサウンド編集部）