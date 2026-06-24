飼い主さんのもとへと集結するオカメインコたち！ 最後に現れた末っ子インコの“自由すぎる行動”がかわいい

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【密着】迫り来る足音テチテチ特殊部隊に包囲された主の末路』という鳥馬鹿メラさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

テチテチ大行進からの、最後のトンズラに草不可避ww🐾 コメントで一緒に癒やされていってね！

4羽のオカメインコと暮らす投稿者の鳥馬鹿メラさん。

座っていると、1羽のオカメちゃんがぴょこんと脚の上に。

1番乗りのこの子はのんたまちゃん。4羽の中で唯一の女の子です。

長老株のななちゃん、クールなろくちゃんもやって来ました。

だいたいこの3羽が脚の上にいるのだそう。末っ子のはちちゃんは他で遊んでいます。

「のんたまちゃんに一筋」と紹介にはありましたが、飼い主さんを慕っている様子が伝わってくるななちゃん。どんどん登っていきます。

畳の上にシードをまいて、4羽の様子を見守ります。鳥馬鹿メラさんは、この時のテチテチという足音が好きとのことです。

先ほど1番乗りだったのんたまちゃんは、シードよりも飼い主さんの脚の方がいいらしく、すぐに戻ってくるのでした。

続いては、アスレチックからの集合の様子をご紹介。

梯子を前向きで降りてくるのんたまちゃん、器用です。ろくちゃんは横向きに降りていますね。

ななちゃんはバサッとアスレチックから飛び降りました。三者三様の方法で集まってきます。

最後はみんなトコトコと歩いて到着です！

末っ子はちちゃんは遅れて登場。

やっと来てくれたと思いきや、飼い主さんの手に乗った瞬間に飛び去るのでした。