米32億円大会の組み合わせ 松山英樹は午後10時50分、久常涼は深夜ティオフ
＜トラベラーズ選手権 事前情報◇23日◇TPCリバー・ハイランズ（コネチカット州）◇6844ヤード・パー70＞米国男子ツアーは全米オープンが終了し、25日（木）からシグネチャーイベントの「トラベラーズ選手権」が行われる。開幕に先立ち、予選ラウンドの組み合わせが発表された。今大会は全選手が1番から2サムでプレー。第1組目は日本時間25日の午後9時15分にティオフする。
【写真】松山英樹のスイングビフォーアフター
日本勢は2人が出場する。松山英樹は同午後10時50分にスタート。2024年の日本開催の米ツアー「ZOZOチャンピオンシップ」を制したニコラス・エチャバリア（コロンビア）とのペアリングとなった。久常涼は日本時間26日の午前1時20分にコースへ。米ツアー1勝のキース・ミッチェル（米国）との組み合わせとなった。先週の全米オープンで2023年以来の大会2勝目を完全優勝で飾ったウィンダム・クラーク（米国）は、トミー・フリートウッド（イングランド）と午前3時05分にティオフする。2024年大会覇者で世界ランキング1位のスコッティ・シェフラーは、午前2時55分にサム・バーンズ（ともに米国）とともに第1ラウンドを迎える。ディフェンディングチャンピオンのキーガン・ブラッドリーは、ジョーダン・スピース（ともに米国）とプレーする。なお、同2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）は出場しない。賞金総額は2000万ドル（約32億円）、優勝者には360万ドル（約5億8000万円）が贈られる。
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日本勢は2人が出場する。松山英樹は同午後10時50分にスタート。2024年の日本開催の米ツアー「ZOZOチャンピオンシップ」を制したニコラス・エチャバリア（コロンビア）とのペアリングとなった。久常涼は日本時間26日の午前1時20分にコースへ。米ツアー1勝のキース・ミッチェル（米国）との組み合わせとなった。先週の全米オープンで2023年以来の大会2勝目を完全優勝で飾ったウィンダム・クラーク（米国）は、トミー・フリートウッド（イングランド）と午前3時05分にティオフする。2024年大会覇者で世界ランキング1位のスコッティ・シェフラーは、午前2時55分にサム・バーンズ（ともに米国）とともに第1ラウンドを迎える。ディフェンディングチャンピオンのキーガン・ブラッドリーは、ジョーダン・スピース（ともに米国）とプレーする。なお、同2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）は出場しない。賞金総額は2000万ドル（約32億円）、優勝者には360万ドル（約5億8000万円）が贈られる。
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