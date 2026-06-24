円安が止まらず、私たちの暮らしにも影を落としています。背景には日米の金利差と、日本の経済成長率があります。日銀は先週利上げをしたものの、円安はおさまらず。高市政権の政策の影響はあるのか、いつまで続くのか。日本テレビ経済部長が解説します。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「“39年半ぶりの水準”円安なぜ続く？」をテーマに解説します。

■2022年ごろから円安傾向に

山粼誠アナウンサー

「23日の円相場は、1ドル161円台後半を推移しています。金利や物価など、私たちの暮らしにも影響が出てきていますが、これがいつまで続いていくのか」

「円安のここまでの流れを振り返ります。上に行くほど円高、下に行くほど円安というグラフがあります。2022年1月は1ドル115円台前半でした」

斎藤佑樹キャスター

「懐かしいなという印象ですが、4年でここまで円安が進んでいるということなんですね」

山粼アナウンサー

「この2022年あたりから円安傾向が続き、2年ごとに為替介入も行われています。2026年も4月から5月にかけて行われました。しかし大きな回復は見られず、6月22日は一時161円90銭台と、39年半ぶりの円安水準に近づきました。なぜ円安は止まらないんでしょうか」

■アメリカの政策金利、一気に上昇

大野伸・日本テレビ経済部長

「1つは、日本はずっと低金利で市場にどんどんお金が回るようにする金融緩和で景気を良くする政策を続けてきたことが理由にあります。これに対してアメリカは早くから政策金利を上げていました」

「2022年の段階で0.25％だったのが、約1年半で一気に5.5％までアップしています。これだけ一気に上がると、金利が高いドルを買って運用したいということになると思います。逆に金利の低い円は売りたいということになり、円安が進んだと言えます」

「もう1つは、日本の経済成長率がアメリカと比べて低いということがあります。アメリカではAI・IT・宇宙など新しい産業やスタートアップ企業がどんどん誕生しています。世界中から投資のお金が集まる、つまりはドル買いが進むということになるわけですね」

「そうすると、ドルは買われて円が売られる、円安が続いてくるという状態になります」

■国の「財政」為替にどう影響？

山粼アナウンサー

「そして去年10月、高市首相が誕生しました。高市首相は経済成長と財政健全化の両立を目指す積極財政を推進しています」

森圭介アナウンサー

「高市首相は選挙の時から積極財政を打ち出していて、圧勝しました。この積極財政には一定の支持があると考えられますが、これが円安に影響しているということなんですよね？」

大野部長

「積極財政の意味から一度考えてみます。日本の場合、様々な手当や企業への補助金を経済の成長につなげたいと考え、様々な課題も解決することを目的に、成長戦略を打ち出しています」

「まずは最初に借金をする。つまり国債を発行してお金を投入しています。そうすると国の借金は増えていきますが、いずれ経済の成長によって税収も増えていくだろうと見込んでの、いわば先行投資を行っているということになるんですね」

「しかし日本の現状は、国の借金がかなり大きく膨れ上がっています。そこに不安を感じて円を買わなくなる、つまり円の価値が下がるという一面もあると思います」

■日銀の「利上げ」で円安収まる？

山粼アナウンサー

「こうした中で日銀は先週、政策金利を0.75％から1％に引き上げました。こうした動きもあり、円安はおさまっていくんでしょうか？」

大野部長

「日本も政策金利1％まで来たなという段階ですが、実はアメリカの中央銀行にあたるFRBの政策金利は3.50％〜3.75％。日本とアメリカの金利差は、まだまだ大きいんですね」

「さらに先週のFRBの理事会では、年内にもうあと1回追加で利上げをするという見通しが立ちました。そうすると、まだ金利差はおさまらないということにつながると思います」

鈴江奈々アナウンサー

「日本とアメリカの金利差がまだある状態、もしかしたらさらに広がるかもしれないという見通しになってくると、やはり円安がまた続いてしまうことになるんでしょうか？」

大野部長

「ちょっと日本の金利を上げたくらいではこの差は埋まらない、つまり円安はおさまらないということだと思います。ある政府関係者は『ちょこちょこでも利上げを続けていかないと効果がないだろう』と話しています」

「つまりマーケットには、『今円を買っておくとこの先金利が上がるかな』などといった期待感をしっかり持たせていかないと、円安はおさまらないということだと思います」

「次のポイントとしては、日銀が年内あるいは年度内に再利上げを行うのかどうかということだと思います。ただ高市首相は慎重だとみられています」

■円安対策「利上げ」に慎重なワケ

瀧口麻衣アナウンサー

「再利上げに慎重なのはどうしてなんでしょうか？」

大野部長

「まず利上げの目的として大事なことは、物価の上昇を抑えることです。金利が上がると、お金を借りて物を買おうという人が減っていく、そうなると売る側は値上げをすることはなくなっていく、つまりインフレが減っていくだろうということになるわけです」

「これは消費者からすればメリットでもあると思います。さらに預金の利子がアップするということもメリットです」

「一方でデメリットは、ローンの金利も上がること。住宅ローンなどが上がり、みんながお金を使うことに消極的になる。つまり利上げをすることで、高市首相は景気が冷え込むんじゃないかと懸念しているんだと思います」

「金融政策というのは日本の景気を冷やしてはいけませんし、一方で円安や物価も適正にしていかなければいけない。大事なのは日銀が、しっかり公正な視点で様々なエビデンスから判断すること。これからも金融政策は極めて重要な局面が続いていくと思います」

（2026年6月23日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）