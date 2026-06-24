２３日午後７時２５分頃、島根県出雲市今市町の商店街「サンロードなかまち」で、「建物２階から黒煙が上がっている」と付近住民から１１９番があった。

市消防本部によると、飲食店など１５〜２０棟計約３４００平方メートルが燃え、約１０時間２０分後の２４日午前５時４５分に鎮圧した。

消火活動中に気分が悪くなった男性消防団員２人が救急搬送された。他にけが人や逃げ遅れの情報はない。市役所など２か所に一時避難所が開設され、２４日午前８時時点で計４９人が避難している。現場はＪＲ出雲市駅の北東約４００メートルで店舗や住宅が密集する地域。

商店街付近で呉服店を経営する５０歳代の女性は出火当時、商店街近くの自宅にいた。消防車のサイレンに気づいて見に行くと、建物数軒から煙が上がり、その後、自らの店に燃え広がったという。女性は「店が目の前で燃えているのを見てつらい。受け入れることができない」と話した。

商店街内の実家を飲食店に貸しているという８０歳代女性は、激しく燃えさかる炎を前に「これだけ放水しているのに火の勢いが収まらない。怖くて震えが止まらない」と漏らした。

商店街付近で店を営んでいる７０歳代女性は、規制線の外側から商店街を見つめ、「自分の店が残っているのか不安でたまらない」と語った。

商店街近くに住む無職男性（６９）は、防災メールで避難所開設を知り、貴重品を持って飛び出した。市役所の避難所で一夜を明かし、「規制がかかっていて自分の家が確認できず、火が回ってきていないか心配だ」と述べた。