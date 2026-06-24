お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に24日、出演。鹿児島県霧島市の温泉施設で家族と入浴していた熊本県の5歳の男児が行方不明になった件で、第三者の口出しにくぎを刺した。

この施設は天降川のほとりにあり、家族で利用していた家族湯の川側には窓が設置されていた。21日、先に脱衣所に向かった両親がその後、浴室に男児がいないことに気づき、その時に浴室の窓が開いていたという。

山里は、「一刻も早く見つかってほしいというのはあります」とした後にこう切り出した。「こういった時によくないのは、みんなが勝手に臆測で色々、言い始めるんですよ。本当に良くないことで」と語り始めた。「子どもが中に入って残っていて内鍵を掛けたりとかしたって言うけど、5歳ぐらいの子どもだったら鍵も掛けたりするし、こっちが想像つかない行動を取る。10秒目を離すと、目の前からいなくなるのはざらだから、本当に細かいことも分からずに、勝手に自分が考察っぽくやっていく行動だけは絶対してはいけないなと思います。とにかく一刻も早く見つかってほしいと思います」と、捜査の進展を見守る姿勢を貫いていた。