YouTuberグループ・フォーエイト48、活動終了 最後の動画で涙「一生続けていきたいなって思ってこのグループを始めてるし、どこかしら今でもそういう気持ちの自分もいます」
【モデルプレス＝2026/06/24】YouTuberグループ・フォーエイト48が6月23日、グループのYouTubeチャンネルを更新。最後の投稿となった。
【写真】登録者数186万人超YouTuber、最後の投稿
2月24日、結成7年を迎える6月23日に活動終了することを発表したフォーエイト48。最後の動画では「7年間、本当にありがとうございました」と全員でユニバーサル・スタジオ・ジャパンを楽しむ姿を公開した。
そして、公園に移動すると、これまでのことや出会いを振り返り懐かしみつつ、最後は涙ながらにファンにメッセージ。リーダーのこたつは、グループができたきっかけから語り始め「みんながおったからこの7年間は続いたと思うし、本当にファンのみなさんにも心配かけたりとか、この7年間色々あったんですけど、それでも最後まで見ていただき本当にありがとうございます」と感謝。「最初は一生って言葉があるなら一生続けていきたいなって思ってこのグループを始めてるし、どこかしら今でもそういう気持ちの自分もいます」と率直な心境を吐露。解散について「苦しかった決断でした」としたうえで「全員が成長できる一つの過程やなと思ってて」と将来の再集結にも期待を寄せた。また動画はグループ名にちなんだ48分48秒で締められている。
2019年、クリエイターやアーティストたちで結成された男女混合グループ。現在のメンバーはわかゔぁ、永ennのアリス、アマリザ、こたつ、あみか、タロー社長の6人。現在、YouTubeのチャンネル登録者数は現在186万人を突破している。（modelpress編集部）
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◆フォーエイト48、活動終了
2月24日、結成7年を迎える6月23日に活動終了することを発表したフォーエイト48。最後の動画では「7年間、本当にありがとうございました」と全員でユニバーサル・スタジオ・ジャパンを楽しむ姿を公開した。
◆YouTuberグループ・フォーエイトって？
2019年、クリエイターやアーティストたちで結成された男女混合グループ。現在のメンバーはわかゔぁ、永ennのアリス、アマリザ、こたつ、あみか、タロー社長の6人。現在、YouTubeのチャンネル登録者数は現在186万人を突破している。（modelpress編集部）
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