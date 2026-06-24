土屋太鳳の姉・土屋炎伽、イザワオフィスとの業務提携を発表 ドリフターズ・小泉孝太郎ら所属「ご縁に、心から感謝しております」
【モデルプレス＝2026/06/24】「ミス・ジャパン」初代グランプリでタレントの土屋炎伽（33）が6月24日、自身のInstagramを更新。芸能事務所・イザワオフィスと業務提携することを発表した。
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土屋は「おはようございます 今日は感謝を込めてお知らせをお伝えしたいと思います」と切り出し、数年前からともに仕事をし、公私ともに交流のあるスタッフから“将来の夢”について質問されたことで、自分を見つめ直すきっかけになったと説明。「ここ数年、自分の中では様々なことが一区切りを迎えてきましたけれど、それは『終わり』なのかそれとも『次へのステップ』なのか、自分で考えているつもりでいながら実はしっかり考えていなかったのではないか、ということに気づきました」と記した。
続けて「それを機にその方を通して新しい出会いをいただき、本日からイザワオフィスさんと業務提携させていただくこととなりました」と報告し、「ご縁に、心から感謝しております」と感謝。「私の今の生活や環境が大きく変わるというよりは、今まで私が積み重ねてきたものを温かく理解して下さり、その上で、これからの日々に力を添えて下さる頼もしい存在としてアドバイスをいただきながら頑張ってまいります」と意気込んだ。
同事務所には、ドリフターズ、いしだあゆみ、小泉孝太郎らが所属する。（modelpress編集部）
1992年8月26日生まれ、東京都出身。大学時代からチアリーダーとして活躍し、2019年には「第1回ミス・ジャパン」グランプリを受賞。2020年4月から芸能活動を開始し、2024年1月1日には3年間所属したティースタイルマネージメントを退所したことを発表していた。妹は女優の土屋太鳳、弟は声優の土屋神葉。
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◆土屋炎伽、イザワオフィスとの業務提携発表
土屋は「おはようございます 今日は感謝を込めてお知らせをお伝えしたいと思います」と切り出し、数年前からともに仕事をし、公私ともに交流のあるスタッフから“将来の夢”について質問されたことで、自分を見つめ直すきっかけになったと説明。「ここ数年、自分の中では様々なことが一区切りを迎えてきましたけれど、それは『終わり』なのかそれとも『次へのステップ』なのか、自分で考えているつもりでいながら実はしっかり考えていなかったのではないか、ということに気づきました」と記した。
同事務所には、ドリフターズ、いしだあゆみ、小泉孝太郎らが所属する。（modelpress編集部）
◆土屋炎伽（つちや・ほのか）プロフィール
1992年8月26日生まれ、東京都出身。大学時代からチアリーダーとして活躍し、2019年には「第1回ミス・ジャパン」グランプリを受賞。2020年4月から芸能活動を開始し、2024年1月1日には3年間所属したティースタイルマネージメントを退所したことを発表していた。妹は女優の土屋太鳳、弟は声優の土屋神葉。
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