『日プ新世界』発KO1KEYZ、初ファンミ―ティング追加開催決定
12人組グローバルボーイズグループ・KO1KEYZ（コイキーズ）の初ファンミーティング『2026 KO1KEYZ 1ST FAN MEETING』の追加公演が発表された。
【写真】ソロアーティスト写真も解禁！KO1KEYZのメンバー
KO1KEYZは、日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生した12人組のグローバルボーイズグループ。国民プロデューサーとSEKAIプロデューサーの純粋な「恋」によって選ばれた12人の少年たちで構成されており、グループ名には、これからは彼らが新世界への扉を開き「こっちへ来て、一緒に遊ぼう！（来い！）」とファンを導く鍵となり、世界中のファンの心を開いて恋に落としていくという意味が込められている。
10月7日に日韓同時デビューが決定しており、8月に東京、9月に兵庫、11月に韓国（ソウル）の3ヶ所で『2026 KO1KEYZ 1ST FAN MEETING』を開催する。最速先行から多くの申し込みがあり、8月22日の東京、9月9日、10日の兵庫にて追加公演の開催が決定した。
きょう正午から追加公演の「KO1KEYZ OFFICIAL FANCLUB最速先行」の受付を開始する。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集した。
デビューメンバーは、DAIKI（加藤大樹）、YOSHIKI（矢田佳暉）、SIYOUNG（パク・シヨン）、SHINHAENG（オ・シンヘン）、YUKI（後藤結）、ISSA（柳谷伊冴）、KEITO（小野慶人）、YURA（安部結蘭）、RYOGA（飯塚亮賀）、RYUJI（杉山竜司）、KOSUKE（照井康祐）、TOWA（濱田永遠）の12人となる。
【『KO1KEYZ 1ST FAN MEETING』スケジュール一覧】
■東京・TOYOTA ARENA TOKYO
8月21日（金）
午後5時30分開場／午後6時30分開演
8月22日（土）
午後0時30分開場／午後1時30分開演※追加公演
午後5時30分開場／午後6時30分開演
8月23日（日）
午後2時開場／午後3時開演
■兵庫・神戸ワールド記念ホール
9月9日（水）
午後0時30分開場／午後1時30分開演
午後5時30分開場／午後6時30分開演※追加公演
9月10日（木）
午後0時30分開場／午後1時30分開演※追加公演
午後5時30分開場／午後6時30分開演
■韓国・ソウル
2026年11月
【写真】ソロアーティスト写真も解禁！KO1KEYZのメンバー
KO1KEYZは、日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生した12人組のグローバルボーイズグループ。国民プロデューサーとSEKAIプロデューサーの純粋な「恋」によって選ばれた12人の少年たちで構成されており、グループ名には、これからは彼らが新世界への扉を開き「こっちへ来て、一緒に遊ぼう！（来い！）」とファンを導く鍵となり、世界中のファンの心を開いて恋に落としていくという意味が込められている。
きょう正午から追加公演の「KO1KEYZ OFFICIAL FANCLUB最速先行」の受付を開始する。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集した。
デビューメンバーは、DAIKI（加藤大樹）、YOSHIKI（矢田佳暉）、SIYOUNG（パク・シヨン）、SHINHAENG（オ・シンヘン）、YUKI（後藤結）、ISSA（柳谷伊冴）、KEITO（小野慶人）、YURA（安部結蘭）、RYOGA（飯塚亮賀）、RYUJI（杉山竜司）、KOSUKE（照井康祐）、TOWA（濱田永遠）の12人となる。
【『KO1KEYZ 1ST FAN MEETING』スケジュール一覧】
■東京・TOYOTA ARENA TOKYO
8月21日（金）
午後5時30分開場／午後6時30分開演
8月22日（土）
午後0時30分開場／午後1時30分開演※追加公演
午後5時30分開場／午後6時30分開演
8月23日（日）
午後2時開場／午後3時開演
■兵庫・神戸ワールド記念ホール
9月9日（水）
午後0時30分開場／午後1時30分開演
午後5時30分開場／午後6時30分開演※追加公演
9月10日（木）
午後0時30分開場／午後1時30分開演※追加公演
午後5時30分開場／午後6時30分開演
■韓国・ソウル
2026年11月