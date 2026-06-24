俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月21日、第24話が放送され、軍師・黒田官兵衛の“誕生”が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第24話は「軍師官兵衛！」。有岡城に幽閉されて1年、小寺官兵衛（倉悠貴）は心身共に限界を迎えていた。籠城を続ける荒木村重（トータス松本）と織田軍の戦は膠着状態にあったが、羽柴小一郎（仲野太賀）が兵糧の補給路を断つことに成功。妻・だし（山谷花純）の説得により、村重はついに投降の意思を固める。小一郎は織田信長（小栗旬）への取り次ぎを任され、だしに官兵衛への伝言を依頼。無駄な血も流れることなく、戦が終わると思われた矢先…という展開。

村重が逃亡し、摂津・有岡城は落城。残るは東播磨・三木城。織田信忠（小関裕太）は総攻めを命じ「父上なら、そう申すはずじゃ」。そこへ生還したばかりの官兵衛が左足を引きずりながら現れた。

官兵衛「わたくしは播磨に生まれ育ち、別所がいかに播磨の国衆から慕われているかを知っておりまする」「血を流すことなく、三木城の者たちを助けてやれば、他の国衆たちも皆、我らに心開き、織田家に忠誠を誓いまする。それこそが、真の播磨平定にござりまする！」「信忠様のお考えをお聞かせくださりませ。何卒、寛大なお下知を！」

信忠「もとより播磨の総大将は筑前じゃ。好きにいたせ」

若き当主・別所長治（下川恭平）は叔父・別所賀相（田中美央）に「最後くらいは、わしが決める」。降伏を受け入れた。1580年（天正8年）1月、長治は切腹。家臣を救った。

官兵衛は松寿丸（森優理斗）と再会。愛息を抱き締めた。

官兵衛「よう、無事じゃった」

松寿丸「城の皆が助けてくれたのです」

官兵衛「一人にして、すまんかった。これからは、ずっと一緒じゃ」

偶然か、オンエア日は「父の日」。SNS上には「今回は父の日にうってつけの回」「実に尊く、素晴らしい父子」「織田、別所、黒田、羽柴。父の日らしく、今回は“父と子”の在り方が強調されている」などの声。父・信長の背中を追う信忠の決断も反響を呼んだ。

次回は28日、第25話「事変の予兆」が放送される。