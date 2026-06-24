パラグアイの美女モデル「世界中でバズった」。“ワールドカップのミューズ”として「今大会の話題の中心」と各国メディア報道【Ｗ杯】
パラグアイメディア『Cronica Digital』の公式Ｘが、「世界中の心を盗んだ！」と綴る。国内の人気モデルについて発信した。
「ナイエル・アギレラは、その写真で大きな話題を呼び、ネットユーザーから愛情を込めて“ワールドカップのミューズ”という称号を授けられた。このことを受けて現在、国内外のメディアから最も注目されているパラグアイ人女性となっている」
同メディアによれば、アギレラさんはすでにコロンビア、アルゼンチン、メキシコのメディアの取材に応じたという。
注目を浴びたのは、パラグアイのトルコ戦。代表のユニホーム姿で観戦する姿が捉えられ、ネット上で耳目を集める存在に。
トルコメディア『Kulis Magazin』は「トルコ対パラグアイ戦でカメラに映り込み、人工知能と誤認されたパラグアイ人モデルのナイエル・アギレラが、短期間のうちに世界中でバズった」と伝えれば、メキシコメディア『MedioTiempo』も「ワールドカップで人気沸騰！ 今大会の話題の中心の一人となった」などと報じる。
パラグアイはグループステージＤ組で２節を終え、１勝１敗の勝点３でグループ３位。決勝トーナメントに進出すれば、アギレラさんへの注目度もさらに高まりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
「ナイエル・アギレラは、その写真で大きな話題を呼び、ネットユーザーから愛情を込めて“ワールドカップのミューズ”という称号を授けられた。このことを受けて現在、国内外のメディアから最も注目されているパラグアイ人女性となっている」
同メディアによれば、アギレラさんはすでにコロンビア、アルゼンチン、メキシコのメディアの取材に応じたという。
トルコメディア『Kulis Magazin』は「トルコ対パラグアイ戦でカメラに映り込み、人工知能と誤認されたパラグアイ人モデルのナイエル・アギレラが、短期間のうちに世界中でバズった」と伝えれば、メキシコメディア『MedioTiempo』も「ワールドカップで人気沸騰！ 今大会の話題の中心の一人となった」などと報じる。
パラグアイはグループステージＤ組で２節を終え、１勝１敗の勝点３でグループ３位。決勝トーナメントに進出すれば、アギレラさんへの注目度もさらに高まりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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