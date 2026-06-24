【しまむらグループ・シャンブル】大人が使える「スヌーピー」モノグラム財布が新登場！PEANUTSコラボ夏の新作をチェック
しまむらグループの雑貨＆ファッション専門店「シャンブル」から、コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のコラボ新作が登場。2026年6月24日より、全国のシャンブル店舗と公式オンラインストアで発売される。モノグラム財布やガバッと開く口金リュック、アクセサリー、パイル素材のルームウェアまで、デイリーに寄り添うアイテムが幅広くそろう。
【画像】キャラ財布に見えない…！大人っぽいモノグラム＆型押し財布を全色チェック
■大人が普段使いできる、スヌーピーの“モノグラム”＆“型押し”財布
今回の主役が、お財布シリーズ。「モノグラム」と「型押し」の2系統で、どちらもキャラ財布らしからぬ本格的な佇まいだ。
モノグラムは、ダイヤ状の格子のなかにスヌーピー・ウッドストック・肉球をあしらったデザイン。フロントには「SNOOPY」のゴールドプレートが光る。「長財布(モノグラム)」(3729円)はラウンドファスナー開閉でカード12枚収納＋L字ファスナー小銭入れ付き。「小銭入れ(モノグラム)」(2189円)はカード4枚＋中仕切り2つの3層仕様で、キャッシュレス派のサブ財布にちょうどいい。
型押しは、スヌーピーとウッドストックがお花を囲んだワンシーンと「SNOOPY」ロゴを型押しした、ヴィンテージレザー調のデザイン。「長財布(型押し)」(3729円)はカード12枚収納＋L字ファスナー小銭入れ付きで、キャメルとグリーンの2色。「折財布(型押し)」(3289円)はホック開閉の二つ折りで、グリーンとイエローの2色展開だ。
■さりげないタグがおしゃれ。キャラものに見えない大人バッグ3型
「リュックサック」(3949円)は、バッグの口ががま口のようにガバッと大きく開く口金タイプ。荷物の出し入れがしやすく、両手をあけたい子育て中のママのマザーズバッグとしても頼もしい。持ち手付きでトートバッグとしても使える2WAY仕様。フロントにスヌーピー＆オラフのタグ付きで、カラーはブラック1色。
「トートバッグ」(3289円)は、軽いナイロン素材で前面ファスナーポケット＋サイドポケットと仕分け収納しやすい一型。グレーは「OLAF & SNOOPY」タグ、ブラックは「OLAF & ANDY's」タグと、カラーで組み合わせが変わる。
「2WAYバッグ」(3289円)は、キャンバス調の生地に、スヌーピーのダイカット型レザー調タグがさりげないポイントに。ショルダーベルトは取り外しできるので、手持ち・肩がけ・斜めがけを気分で変えられる。カラーはアイボリーとグレーの2色。
■同柄ペアでそろう、ポーチ＆手帳ポーチ
バッグの中で活躍するポーチも2型登場。
「ポーチ」(1749円)は、縦10×横17センチのデイリーサイズ。ブルーはスヌーピーの総柄、ベージュはさりげない総柄＆英字ロゴで、デスクやテーブルに出しっぱなしでも大人っぽくなじむ。
「手帳ポーチ」(1749円)は、薄マチタイプ。内側にカードポケットとペンホルダー、さらにファスナーポケットとメッシュポケットが付くので、母子手帳・お薬手帳・通帳ケースとして使える本格的な収納設計だ。ポーチと同柄のブルーとベージュで、おそろいにしてもかわいい。
■979円から集められる、チャーム＆ブローチ
「チャーム」(979円)は、蝶ネクタイ姿のスヌーピー＆ウッドストックと、スイカを抱えたオラフの2デザイン。大きさは7センチ前後と小ぶりで、バッグの内ポケットの目印にもちょうどいい。
「バッグチャーム」(1419円)は、レザー調のタッセル付きで揺れるタイプ。ベージュはスヌーピー＆ウッドストック、ブルーはオラフ、ブラックはスヌーピーの3色で、フックタイプだから手持ちのバッグにさっと付け替えできる。
「ブローチ」(1089円)は、ハートのフレームにスヌーピーがおさまったストーン付きと、ハットをかぶったスヌーピーのオーバル型の2デザイン。洋服はもちろん、ストールやカーディガンの留め具に使えば、ワンポイントが効いた大人の着こなしに。
■髪元のワンポイントに。チャーム付きシュシュ＆ヘアクリップ
髪元のさりげないアクセントには、シュシュとヘアクリップを。
「チャーム付きシュシュ」(1089円)は、オラフ総柄の生地にスヌーピーチャームが揺れるデザイン。まとめ髪に付けるだけでワンポイントになり、手首に通せばブレスレットにもなる2WAY仕様だ。
「ヘアクリップ2点セット」(979円)は、スヌーピーとウッドストック、スヌーピーとオラフの2セット展開。前髪のサイドアクセントから、まとめ髪のポイント使いまで幅広く活躍する。
■ルームウェア＆ルームパンツは4Lまで対応！
おうち時間を充実させてくれるのが、シャンブルオリジナルデザインの「ルームウェア」(2849円)。マルチボーダー柄のトップスに、アイスを持つスヌーピーのアップリケ刺しゅうをあしらった一着。カラーはライトグレーとサックスの2色。
「ルームパンツ」(1419円)は、ハートのお手紙を持つスヌーピーの裾アップリケ刺しゅうがポイント。左右にポケット付きで、ダークグレーとライトグリーンの2色展開だ。
どちらもサイズはM〜4Lと幅広く、LL・3L・4Lはオンラインストア限定。近くに店舗がない人や、大きめサイズを探している人はオンラインストアをチェックしてみて。
これらのアイテムは2026年6月24日より全国のシャンブル店舗・公式オンラインストアで発売スタート(オンラインは同日12時から)。お気に入りを探しにいってみてはいかが。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【画像】キャラ財布に見えない…！大人っぽいモノグラム＆型押し財布を全色チェック
■大人が普段使いできる、スヌーピーの“モノグラム”＆“型押し”財布
今回の主役が、お財布シリーズ。「モノグラム」と「型押し」の2系統で、どちらもキャラ財布らしからぬ本格的な佇まいだ。
モノグラムは、ダイヤ状の格子のなかにスヌーピー・ウッドストック・肉球をあしらったデザイン。フロントには「SNOOPY」のゴールドプレートが光る。「長財布(モノグラム)」(3729円)はラウンドファスナー開閉でカード12枚収納＋L字ファスナー小銭入れ付き。「小銭入れ(モノグラム)」(2189円)はカード4枚＋中仕切り2つの3層仕様で、キャッシュレス派のサブ財布にちょうどいい。
型押しは、スヌーピーとウッドストックがお花を囲んだワンシーンと「SNOOPY」ロゴを型押しした、ヴィンテージレザー調のデザイン。「長財布(型押し)」(3729円)はカード12枚収納＋L字ファスナー小銭入れ付きで、キャメルとグリーンの2色。「折財布(型押し)」(3289円)はホック開閉の二つ折りで、グリーンとイエローの2色展開だ。
■さりげないタグがおしゃれ。キャラものに見えない大人バッグ3型
「リュックサック」(3949円)は、バッグの口ががま口のようにガバッと大きく開く口金タイプ。荷物の出し入れがしやすく、両手をあけたい子育て中のママのマザーズバッグとしても頼もしい。持ち手付きでトートバッグとしても使える2WAY仕様。フロントにスヌーピー＆オラフのタグ付きで、カラーはブラック1色。
「トートバッグ」(3289円)は、軽いナイロン素材で前面ファスナーポケット＋サイドポケットと仕分け収納しやすい一型。グレーは「OLAF & SNOOPY」タグ、ブラックは「OLAF & ANDY's」タグと、カラーで組み合わせが変わる。
「2WAYバッグ」(3289円)は、キャンバス調の生地に、スヌーピーのダイカット型レザー調タグがさりげないポイントに。ショルダーベルトは取り外しできるので、手持ち・肩がけ・斜めがけを気分で変えられる。カラーはアイボリーとグレーの2色。
■同柄ペアでそろう、ポーチ＆手帳ポーチ
バッグの中で活躍するポーチも2型登場。
「ポーチ」(1749円)は、縦10×横17センチのデイリーサイズ。ブルーはスヌーピーの総柄、ベージュはさりげない総柄＆英字ロゴで、デスクやテーブルに出しっぱなしでも大人っぽくなじむ。
「手帳ポーチ」(1749円)は、薄マチタイプ。内側にカードポケットとペンホルダー、さらにファスナーポケットとメッシュポケットが付くので、母子手帳・お薬手帳・通帳ケースとして使える本格的な収納設計だ。ポーチと同柄のブルーとベージュで、おそろいにしてもかわいい。
■979円から集められる、チャーム＆ブローチ
「チャーム」(979円)は、蝶ネクタイ姿のスヌーピー＆ウッドストックと、スイカを抱えたオラフの2デザイン。大きさは7センチ前後と小ぶりで、バッグの内ポケットの目印にもちょうどいい。
「バッグチャーム」(1419円)は、レザー調のタッセル付きで揺れるタイプ。ベージュはスヌーピー＆ウッドストック、ブルーはオラフ、ブラックはスヌーピーの3色で、フックタイプだから手持ちのバッグにさっと付け替えできる。
「ブローチ」(1089円)は、ハートのフレームにスヌーピーがおさまったストーン付きと、ハットをかぶったスヌーピーのオーバル型の2デザイン。洋服はもちろん、ストールやカーディガンの留め具に使えば、ワンポイントが効いた大人の着こなしに。
■髪元のワンポイントに。チャーム付きシュシュ＆ヘアクリップ
髪元のさりげないアクセントには、シュシュとヘアクリップを。
「チャーム付きシュシュ」(1089円)は、オラフ総柄の生地にスヌーピーチャームが揺れるデザイン。まとめ髪に付けるだけでワンポイントになり、手首に通せばブレスレットにもなる2WAY仕様だ。
「ヘアクリップ2点セット」(979円)は、スヌーピーとウッドストック、スヌーピーとオラフの2セット展開。前髪のサイドアクセントから、まとめ髪のポイント使いまで幅広く活躍する。
■ルームウェア＆ルームパンツは4Lまで対応！
おうち時間を充実させてくれるのが、シャンブルオリジナルデザインの「ルームウェア」(2849円)。マルチボーダー柄のトップスに、アイスを持つスヌーピーのアップリケ刺しゅうをあしらった一着。カラーはライトグレーとサックスの2色。
「ルームパンツ」(1419円)は、ハートのお手紙を持つスヌーピーの裾アップリケ刺しゅうがポイント。左右にポケット付きで、ダークグレーとライトグリーンの2色展開だ。
どちらもサイズはM〜4Lと幅広く、LL・3L・4Lはオンラインストア限定。近くに店舗がない人や、大きめサイズを探している人はオンラインストアをチェックしてみて。
これらのアイテムは2026年6月24日より全国のシャンブル店舗・公式オンラインストアで発売スタート(オンラインは同日12時から)。お気に入りを探しにいってみてはいかが。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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