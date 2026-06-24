【レジ袋トラブル】日本語ムズカシイ…。「レジ袋いりますか？」に「はい。大丈夫です」巻き起こる解釈違い【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
スーパーで起きるトラブルを描いた、狸谷(@akatsuki405)さん「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より「解釈違い」をお届けする。丁寧な日本語は、もしかしたら伝わりにくいのかも？と思う話。
■買っても大丈夫だから“大丈夫です”
「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」シリーズより本作「解釈違い」は、有人レジでは必ずと言っていいほど聞かれるレジ袋の有無について、チェッカー側の苦悩を描く。
本作のエピソード以外にも、作者の狸谷さんは「お客様は『レース糸』を探していて、店員は『冷水筒』だと解釈して行き違いが起きたり、お客様が欲しい商品を違う名前で記憶していて、欲しい商品に辿り着くまで時間がかかったりすることがあります」と教えてくれた。このような認識の違いなどの対策として「とりあえず会話に違和感を感じたら聞き直すことを徹底しています。最近は留学生の方含め、海外からのお客様も多いので、わかりやすく聞くように心がけています」と、工夫が伺える。
日本人でも難しい「大丈夫です」の解釈！ぜひ、読んでみて。
■取材協力：狸谷(@akatsuki405)
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