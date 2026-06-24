【苦情】バスの遅れまで鉄道駅員に八つ当たり!?理不尽なクレームに耐える、知られざる鉄道現場の過酷な日常【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
駅員を経験したザバック(@theback_blog)さんは、X(旧Twitter)やブログにて駅員を主人公にした漫画などを中心に公開している話題の漫画家。駅員のあるあるをテーマに描き、駅員の日常が垣間見られる作品がそろう。今回は、ブログに投稿された「100日後に辞める駅員さん」の中から電車賃に関するクレームのエピソード漫画を紹介するとともに、作者に昨今の運賃改定などについても話を聞いた。
駅員経験を持つ漫画家ザバックさんが描く「100日後に辞める駅員さん」は、鉄道の現場で働く人々のリアルな日常や苦労をユーモアを交えながら描いた作品である。主人公のペン助は、駅でさまざまな利用客の対応に追われている。「駅が古いから建て替えてほしい」「踏切が閉まっていて迷惑だ」といった要望や苦情に対し、その都度頭を下げて謝罪する日々。さらに、「切符代が高すぎる」「乗るのをやめようかな」と運賃に関する不満までぶつけられる。しかし、そのたびにペン助の頭に浮かぶのは「気持ちはわかるが俺に言われてもなぁ。本社に言ってくれよ」という本音だった。
作者のザバックさんは、近年続く運賃改定について「むしろ電車賃って安すぎませんか？」と問いかける。数百円で長距離を移動でき、しかもほぼ定刻通りに運行される日本の公共交通機関は世界的に見ても高い水準にある。また、運賃は鉄道会社だけで自由に決められるものではなく、国の認可が必要な仕組みであることにも触れた。駅員時代を振り返り、予想外のクレームを受けたことがあるかザバックさんに聞いてみると、「駅で働いてましたが、駅前に止まるバスに対するクレームですね」と明かしてくれた。本来は鉄道会社の管轄ではない内容であっても、利用者の怒りの矛先がたまたま目の前にいる駅員へ向かってしまうケースは少なくないという。
作品には利用者から見えにくい駅員の立場や苦労が描かれている。普段何気なく利用している駅の裏側を知ることで、現場で働く人々への見方が少し変わるかもしれない。
取材協力：ザバック(@theback_blog)
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