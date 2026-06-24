「THE夏!THEライブ!THE MUSIC DAY!」第三弾、出演アーティスト解禁！

THE MUSIC DAY2026の出演アーティスト、第三弾がついに解禁！総勢60組を超える豪華アーティストが、この夏のはじまりを盛り上げる見どころ満載の9時間半LIVEをお届けする。

豪華アーティストの出演が続々と決定！

今年芸能活動３０周年を迎え、国際エミー賞を受賞した『神の雫/Drops of God』で海外ドラマ初主演を務め大きな話題に。秋からは海外含む全8都市でのコンサートを予定している山下智久の出演が決定！

6月1日にリリースした自身のアルバムが「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得！2024年に開催したツアーでは全39公演、総動員50万人にせまる“ライブ重視型”グローバルボーイズグループとして大きな注目を集めているTREASUREの出演が決定。

2023年にデビューし、昨年リリースした「倍倍FIGHT!」が大バズり！Billboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数1億回を突破し、瞬く間にお茶の間の人気者となったCANDY TUNEの出演が決定。

1996年に「Body＆Soul」で鮮烈なデビューを果たし、「White Love」など数々のスーパーヒット曲を連発。今年デビュー３０周年を迎え日本の音楽シーンに一大旋風を巻き起こしたSPEEDのメンバー島袋寛子の出演が決定。

2003年にデビューし、「さくらんぼ」や「Happy Days」などヒット曲を連発！今年は、2005年にリリースした楽曲「黒毛和牛上塩タン焼680円」がSNS上でリバイバルヒット！日本を代表する女性シンガーソングライターの大塚 愛の出演が決定。

俳優、キャスター、アーティストとジャンルレスに活躍。GRe4N BOYZ書き下ろしの新曲が『DRAMATIC BASEBALL』のイメージソングと『Going!』テーマソングに起用されている亀梨和也の出演が決定。

THE MUSIC DAYでしか見られない！特別企画も続々解禁

■「音楽史45年！ヒット曲4500曲を大分析！ 音楽物語ヒットパレード」

昭和・平成・令和のヒット曲4500曲の歌詞を徹底分析！時代を映す「言葉」の変遷から、時代を色濃く反映する音楽の物語が明らかに！

その中から、時代を彩ったアーティストたちが集結！90年代にドラマ『星の金貨』の主題歌で、一世を風靡した酒井法子の「碧いうさぎ」が復活！2000年代 に多くの女性を虜にし、今年デビュー３０周年を迎えたBONNIE PINKは「A Perfect Sky」を日本テレビでは14年ぶりに生披露！さらに、俳優として活躍する福原遥が自身の思い入れの強いZONE「secret base ～君がくれたもの～」をテレビ初披露！他にも、アーティストたちがヒット曲を自ら歌う一夜限りのSP ライブをお楽しみに！

歌唱楽曲（順不同）

・酒井法子 「碧いうさぎ」

・BONNIE PINK 「A Perfect Sky」

・福原遥 「secret base～君がくれたもの～」（ZONE）

・けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）×八木勇征 「あの紙ヒコーキ くもり空わって」（19）

・BEOMGYU/TAEHYUN/HUENINGKAI (TOMORROW X TOGETHER)「Lemon」（米津玄師）

出演アーティスト（順不同）

松本伊代×CUTIE STREETのコラボステージが決定！

世代を越えたトップアイドルの一夜限りの特別パフォーマンスをお楽しみに！

次回6月27日（土）15:55~16:55で放送予定のTHE MUSIC DAY見どころSPで豪華出演アーティスト解禁の第４弾を予定！

出演者（※五十音順）

IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、大塚 愛、海援隊、亀梨和也、かりゆし58、KiiiKiii、キタニタツヤ、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、酒井法子、THE RAMPAGE、島袋寛子、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、超特急TWS、BEOMGYU/TAEHYUN/HUENINGKAI (TOMORROW X TOGETHER) 、Travis Japan、Do As Infinity、TREASURE、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、日向坂46、FANTASTICS、福原遥、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、山下智久、緑黄色社会、Le Couple 藤田恵美

＜特別企画＞坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一