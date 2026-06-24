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台風7号（メーカラー）は、24日午前9時時点で、強い勢力で沖縄の南にあり、時速10kmで北に向かっています。中心気圧は955ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40m、最大瞬間風速は60mとなっています。半径75km内が風速25m以上の暴風域、220km内が風速15m以上の強風域です。

＜画像で確認する＞ダブル台風の進路図や雨の様子など

その後、日本列島に沿うように進んだあと、29日には日本のはるか東で温帯低気圧に変わる見込みです。

一方、台風8号（ヒーゴス）は24日午前9時時点で、マリアナ諸島付近にあり、ゆっくりとしたスピードで北西に向かっています。中心気圧1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速20m、最大瞬間風速30mとなっています。

今後、ほとんど勢力を変えずに、あさって26日（金）に日本の南で進んでくる見込みです。そして27日には日本の東で熱帯低気圧に変わる予報となっています。

▼台風7号と8号の予想進路図
▼台風周辺の雨風シミュレーション
▼日本列島周辺の雨風シミュレーション
▼発雷確率
▼主要都市16日先までの天気と全国週間天気予報

台風第7号(メーカラー)
6月24日午前9時45分発表
24日09時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    強い
存在地域    沖縄の南
中心位置    北緯20度50分 (20.8度)
東経124度35分 (124.6度)
進行方向、速さ    北 10 km/h (6 kt)
中心気圧    955 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
25m/s以上の暴風域    南東側 110 km (60 NM)
北西側 75 km (40 NM)
15m/s以上の強風域    南東側 280 km (150 NM)
北西側 220 km (120 NM)

25日09時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    宮古島の南約150km
予報円の中心    北緯23度30分 (23.5度)
東経125度20分 (125.3度)
進行方向、速さ    北 15 km/h (7 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)
暴風警戒域    南東側 185 km (100 NM)
北西側 165 km (90 NM)

26日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    沖縄本島近海
予報円の中心    北緯27度10分 (27.2度)
東経127度50分 (127.8度)
進行方向、速さ    北北東 20 km/h (11 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    185 km (100 NM)
暴風警戒域    南東側 260 km (140 NM)
北西側 240 km (130 NM)

27日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    四国沖
予報円の中心    北緯30度50分 (30.8度)
東経133度25分 (133.4度)
進行方向、速さ    北東 30 km/h (15 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    300 km (160 NM)
暴風警戒域    南東側 350 km (190 NM)
北西側 330 km (180 NM)

28日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯37度10分 (37.2度)
東経147度25分 (147.4度)
進行方向、速さ    東北東 60 km/h (33 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    370 km (200 NM)
暴風警戒域    南東側 430 km (230 NM)
北西側 410 km (220 NM)

29日09時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯39度25分 (39.4度)
東経158度10分 (158.2度)
進行方向、速さ    東北東 40 km/h (22 kt)
中心気圧    990 hPa
最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    460 km (250 NM)

台風第8号(ヒーゴス)
6月24日午前10時10分発表
24日09時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    マリアナ諸島
中心位置    北緯15度20分 (15.3度)
東経141度55分 (141.9度)
進行方向、速さ    北西 ゆっくり
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域    全域 110 km (60 NM)

24日21時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯16度20分 (16.3度)
東経139度30分 (139.5度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    85 km (45 NM)

25日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯17度40分 (17.7度)
東経137度20分 (137.3度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    120 km (65 NM)

26日09時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の南
予報円の中心    北緯23度25分 (23.4度)
東経134度20分 (134.3度)
進行方向、速さ    北北西 30 km/h (16 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)

27日09時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯35度25分 (35.4度)
東経141度55分 (141.9度)
進行方向、速さ    北北東 65 km/h (34 kt)
中心気圧    1004 hPa
予報円の半径    300 km (160 NM)