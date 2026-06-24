【台風情報】ダブル台風の行方 台風7号・台風8号それぞれの予想進路図 雨風シミュレーションと発雷確率などを画像で確認する 各地で大荒れの天気
台風7号（メーカラー）は、24日午前9時時点で、強い勢力で沖縄の南にあり、時速10kmで北に向かっています。中心気圧は955ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40m、最大瞬間風速は60mとなっています。半径75km内が風速25m以上の暴風域、220km内が風速15m以上の強風域です。
その後、日本列島に沿うように進んだあと、29日には日本のはるか東で温帯低気圧に変わる見込みです。
一方、台風8号（ヒーゴス）は24日午前9時時点で、マリアナ諸島付近にあり、ゆっくりとしたスピードで北西に向かっています。中心気圧1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速20m、最大瞬間風速30mとなっています。
今後、ほとんど勢力を変えずに、あさって26日（金）に日本の南で進んでくる見込みです。そして27日には日本の東で熱帯低気圧に変わる予報となっています。
▼台風7号と8号の予想進路図
▼台風周辺の雨風シミュレーション
▼日本列島周辺の雨風シミュレーション
▼発雷確率
▼主要都市16日先までの天気と全国週間天気予報
台風第7号(メーカラー)
6月24日午前9時45分発表
24日09時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
中心位置 北緯20度50分 (20.8度)
東経124度35分 (124.6度)
進行方向、速さ 北 10 km/h (6 kt)
中心気圧 955 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
25m/s以上の暴風域 南東側 110 km (60 NM)
北西側 75 km (40 NM)
15m/s以上の強風域 南東側 280 km (150 NM)
北西側 220 km (120 NM)
25日09時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 宮古島の南約150km
予報円の中心 北緯23度30分 (23.5度)
東経125度20分 (125.3度)
進行方向、速さ 北 15 km/h (7 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 南東側 185 km (100 NM)
北西側 165 km (90 NM)
26日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 沖縄本島近海
予報円の中心 北緯27度10分 (27.2度)
東経127度50分 (127.8度)
進行方向、速さ 北北東 20 km/h (11 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 南東側 260 km (140 NM)
北西側 240 km (130 NM)
27日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 四国沖
予報円の中心 北緯30度50分 (30.8度)
東経133度25分 (133.4度)
進行方向、速さ 北東 30 km/h (15 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
暴風警戒域 南東側 350 km (190 NM)
北西側 330 km (180 NM)
28日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯37度10分 (37.2度)
東経147度25分 (147.4度)
進行方向、速さ 東北東 60 km/h (33 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
暴風警戒域 南東側 430 km (230 NM)
北西側 410 km (220 NM)
29日09時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯39度25分 (39.4度)
東経158度10分 (158.2度)
進行方向、速さ 東北東 40 km/h (22 kt)
中心気圧 990 hPa
最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 460 km (250 NM)
台風第8号(ヒーゴス)
6月24日午前10時10分発表
24日09時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 マリアナ諸島
中心位置 北緯15度20分 (15.3度)
東経141度55分 (141.9度)
進行方向、速さ 北西 ゆっくり
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域 全域 110 km (60 NM)
24日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯16度20分 (16.3度)
東経139度30分 (139.5度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 85 km (45 NM)
25日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯17度40分 (17.7度)
東経137度20分 (137.3度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 120 km (65 NM)
26日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯23度25分 (23.4度)
東経134度20分 (134.3度)
進行方向、速さ 北北西 30 km/h (16 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
27日09時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯35度25分 (35.4度)
東経141度55分 (141.9度)
進行方向、速さ 北北東 65 km/h (34 kt)
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 300 km (160 NM)