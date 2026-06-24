お笑いコンビ「とんねるず」木梨憲武（64）が23日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2・22）にゲスト出演。グループLINEの使い方について語った。

この日は木梨をゲストに迎えた後編。グループLINEの話題になり、自身が入っている数を「1個」と明かすと、MCのタレント・若槻千夏は思わず「えっ！」とビックリ。木梨は「小学校の同級生たち。それだけ。面倒くさいでしょ？」とぶっちゃけた。

後輩と食事会をする際などに誘われても断るという木梨。同級生4人のLINEグループでは、女性同士のやりとりが始まると、自身は傍観者となるため「見てるし」と思われることが気になるようで、「その時にコメントを入れたほうがいいのか、入れないほうがいいのか」と悩ましい様子をみせた。

また家族とのグループLINEも作っておらず、「それぞれのLINEか電話番号で“どうした？”とか」と説明。「グループLINEだらけなの？世の中は」という木梨に、若槻は「私は128」と明かした。

そして「一番多いのは同級生。同窓会をやるってなった時に作ったグループが動いてたり。芸能は、よく最近動いてるのはさっしー（指原莉乃）とアンミカさんとか」と打ち明けた。

続けて「楽だから1回作る。ずっとやりとりしてるわけじゃなくて、明日のご飯のメンバーだけでバッと作って、そこから動かない。なのでみんな自分で退会したり消しちゃったり。軽いノリです」と解説していた。