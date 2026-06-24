小学生が英検2級で世界のボーディングスクールへ！ 「ミニマックスインターナショナルスクール」

記事ポイント 中学受験の低年齢化で子どもへの負担が深刻化在校生・卒業生が2年間で約15名を世界名門校へ送り出し英検2級取得で国内・海外3つの進路を同時に確保 中学受験の低年齢化で子どもへの負担が深刻化在校生・卒業生が2年間で約15名を世界名門校へ送り出し英検2級取得で国内・海外3つの進路を同時に確保

ミニマックスインターナショナルスクール(東京・目黒)は、従来の塾漬け・長時間学習に偏らない新たな教育の選択肢として、小学生から高い英語力を育み、国内外のボーディングスクール(全寮制学校)への進学を目指す動きを実例や現場動向とともに紹介しています。

英検2級という確かな英語力を小学生のうちに先行して身につけることで、国内中学受験から国内外のボーディングスクールまで、複数の進路を同時に視野に入れられるようになります。

「ミニマックスインターナショナルスクール」

ミニマックスインターナショナルスクールは、東京・目黒を拠点とする英語教育スクールです。

2歳から12歳を対象に、英語環境と知識・感性のバランスを重視したカリキュラムを提供しており、在校生・卒業生保護者からの紹介のみで入学を受け付ける完全紹介制を採用しています。

開校当初4名だった在校生は現在約300名規模に成長しており、英検取得や国内外のボーディングスクール進学を見据えた先鋭的な英語教育を提供しています。

首都圏における中学受験はかつてないほどの過熱ぶりを見せており、受験対策のスタート時期は従来の「小学3年生の冬」から「小学1年生」へと大幅に低年齢化が進んでいます。

大手進学塾への通塾や長時間の家庭学習が、子どもたちや保護者にとって精神的・肉体的な大きな負担となっているケースが少なくありません。

英語教育の早期化が叫ばれる一方で、英語が「ペーパーテストの受験科目のひとつ」として消費されており、グローバル社会で生きる実践的な力として育まれにくい現状があります。

こうした状況を背景に、ミニマックスは英語を「一生モノの武器」として育てるアプローチを提案しています。

国内外ボーディングスクールという新たな潮流

「お受験一辺倒」の画一的な教育環境に疑問を感じ、子どもの個性をより国際的な視野で活かせる環境を求める家庭が、国内外のボーディングスクール(全寮制学校)を選択肢に入れるケースが急速に増えています。

日本国内では、ハロウインターナショナルスクール安比ジャパン(Harrow International School Appi Japan)、ラグビースクールジャパン(Rugby School Japan)、神石インターナショナルスクールといった英国系・スイス系の名門インターナショナル・ボーディングスクールが相次いで開校し、教育熱心な層の間で新たな進路として定着しつつあります。

全寮制環境は、語学力だけでなく自立心・国際感覚・多様な文化との共存力を育む場として位置づけられており、国内の一般的な中学校とは異なる学びの形を子どもたちに提供しています。

中学受験を一律に否定するのではなく、英語力という軸を先に確立することで、複数の進路を家族が主体的に選べる状態をつくることが目的です。

2年間で約15名が進学した世界の名門校

ミニマックスで英語の土台を築いた在校生・卒業生は、この2年間で約15名が国内外のトップ校への進学を果たしています。

進学先は以下のとおりです。

【スイス】ル・ロゼ(Institut Le Rosey)、TASIS(The American School in Switzerland)、エグロン・カレッジ(Aiglon College)【イギリス】ワイコム・アビー(Wycombe Abbey)、ラグビースクールジャパン(Rugby School 本校)、ハロウインターナショナルスクール安比ジャパン(Harrow School 本校)【アメリカ】イーグルブルック・スクール(Eaglebrook School / マサチューセッツ州)【マレーシア】マレーシア・クアラルンプール国際学校(ISKL)、エプソム・カレッジ・イン・マレーシア(Epsom College in Malaysia)【カナダ】アップルビー・カレッジ(Appleby College)【日本国内】UWC ISAK Japan(インターナショナル・スクール・オブ・アジア軽井沢)、North London Collegiate School Kobe(ノース・ロンドン・カレッジエイト・スクール神戸)

スイスのル・ロゼをはじめ、英国の伝統的なパブリックスクール、マサチューセッツ州のジュニア・ボーディングスクールなど、複数の国にまたがる進学実績が積み上がっています。

国内でも、UWC ISAK JapanやNLCS神戸など世界基準の教育を実践する名門校への進学者を輩出しており、国内外の選択肢が具体的な進路として機能しています。

英検2級取得で開く3つの進路

ミニマックスが提案する教育アプローチの中心は、小学生のうちに英検2級(あるいはそれ以上)を取得することです。

この英語力を先行して身につけることで、以下の3種類の進路を選べるようになります。

国内中学受験における優位性：急増する英語入試・英語1科目入試や英語加点制度を活用したスマートな受験戦略が可能です国内ボーディングへの切符：ISAKやNLCS神戸、ハロウインターナショナルスクール安比ジャパン、ラグビースクールジャパンなどへの進学ルートが開きます世界トップ校へのステップ：スイス、イギリス、アメリカ、マレーシア、シンガポール、カナダなどの世界最高峰のボーディングスクールへの直接進学・留学ルートを確立できます

英語を受験科目としてではなく、将来にわたって活用できる実践的な力として育てる点がミニマックスの方針です。

子どもの個性や将来像に合わせ、保護者とともに教育の選択肢を広げるサポートを行っています。

小学生のうちに英語力を確立しておくことで、中学受験一択という固定した進路から離れ、世界を舞台に子ども自身が進路を選べる状態を前もって準備できます。

スイスのル・ロゼやイギリスの名門パブリックスクールへ実際に進学した卒業生の存在が、その可能性を具体的に示しています。

ミニマックスインターナショナルスクールの紹介でした。

よくある質問

Q. ミニマックスの在校生・卒業生はどの国の学校へ進学していますか？

A. この2年間で約15名がスイス、イギリス、アメリカ、マレーシア、カナダ、および日本国内の名門校へ進学しています。

スイスのル・ロゼ(Institut Le Rosey)やTASIS、イギリスのワイコム・アビー(Wycombe Abbey)、アメリカのイーグルブルック・スクール(Eaglebrook School)、国内ではUWC ISAK JapanやNLCS神戸などが進学先として挙げられています。

Q. 小学生で英検2級を取得すると国内中学受験でどのようなメリットがありますか？

A. 急増する英語入試・英語1科目入試や英語加点制度を最大限に活用したスマートな受験戦略が取れます。

英語力を先行して身につけることで、国内中学受験・国内ボーディングスクール進学・海外トップ校進学という複数の進路を同時に選択肢として持つことができます。

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