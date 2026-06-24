ディズニーの公式動画配信サービス「ディズニープラス」にて、公式ホームページからの加入に際し、新たな決済方法を導入。

「d払い」「au PAY（au かんたん決済）」「ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払い」のキャリア決済への対応が開始されます。

これにより、これまで以上に手軽かつシームレスに、ディズニープラスに加入することができるようになりました。

Disney+（ディズニープラス）「キャリア決済」対応開始

ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナル ジオグラフィックに加え、「スター」ブランドを通じた映画やドラマシリーズなど、多彩な作品を見放題で楽しめるディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」

国内興行収入150億円を突破し“ズートピア旋風”を巻き起こしたディズニー・アニメーション『ズートピア２』、6月10日より配信が開始されたディズニー＆ピクサー『私がビーバーになる時』が視聴できます。

さらに国内興行収入50億円を突破した『プラダを着た悪魔２』の前作『プラダを着た悪魔』や、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』へとつながる人気シリーズ『マンダロリアン』など、劇場公開作品と配信コンテンツが連動。

作品の世界観を継続的に楽しめるラインナップを展開中です。

また、韓国や日本をはじめとしたローカルコンテンツにも注力。

配信開始後5日間で全世界のディズニープラスで“歴代で最も視聴された韓国ドラマ”となった『21世紀の大君夫人』や、世界的大ヒットとなった『SHOGUN 将軍』、日本発ドラマ『ガンニバル』、さらに6月17日より King & Prince 初のトラベルバラエティ『King & Prince がまちあわせ in LA』が配信開始になるなど、多様なコンテンツ展開を通じて視聴者の裾野を広げています。

ふたりの絆を試すドラベルバラエティ！ディズニープラス『King ＆ Princeがまちあわせ in LA』 ふたりの絆を試すドラベルバラエティ！ディズニープラス『King ＆ Princeがまちあわせ in LA』 続きを見る

そんな「ディズニープラス」にて、公式ホームページからの加入に際し、新たな決済方法として「d払い」「au PAY（au かんたん決済）」「ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払い」のキャリア決済への対応を開始。

これにより、これまで以上に手軽かつシームレスに、ディズニープラスに加入することができるようになりました。

「d払い」について

詳細：https://www.docomo.ne.jp/service/d_payment/

ネットショッピングや街のお店で利用できる決済サービス「d払い」

ドコモのケータイ回線を所持されている方なら、支払いを月々のケータイ料金と合算できます。

便利な「d払い」アプリをダウンロードして利用ください。

※ネットのお買物では、「d払い」アプリがなくても利用できます

「au PAY（au かんたん決済）」について

支払い方法：ディズニープラスでは「通信料金合算支払い」が利用できます。

詳細：https://kantan.auone.jp/service/

au IDを利用して、スマートフォンやパソコンなどで購入したコンテンツ・ショッピングなどの代金を支払えるサービス「au PAY（au かんたん決済）」

契約時の初期状態で利用可能となっています。

※通信料金合算支払いは、通信サービスが登録されたau IDを持っている方であれば利用できます

「ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払い」について

詳細：https://stn.mb.softbank.jp/g5n0j

「ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払い」は、ソフトバンク、ワイモバイル、LINEMOを利用されている方を対象に、スマートフォンやパソコンなどで購入したデジタルコンテンツやショッピングなどの代金を、月々の携帯電話の利用料金とまとめて支払いできる決済サービス。

スマートフォンを所持されている方は、音楽・動画などのデジタルコンテンツや SNS・ゲームなどのアイテム購入、ショッピングサイトでの商品購入、その他各種サービスの申し込みなども、とってもかんたん、便利、そして安心して利用できます。

これまで以上に手軽かつシームレスに、ディズニープラスに加入できるサービス。

Disney+（ディズニープラス）にて対応が開始されている「キャリア決済」の紹介でした。

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