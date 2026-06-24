プロ料理人の1日3食と完全個室で暮らせる！ パーソナルサポート「すまいるハウス三番館」

記事ポイント 家具家電付き1DK完全個室で即日生活スタート可能プロ料理人による日替わり弁当を1日3食提供地下鉄白石駅徒歩7分・健康管理サポート充実 家具家電付き1DK完全個室で即日生活スタート可能プロ料理人による日替わり弁当を1日3食提供地下鉄白石駅徒歩7分・健康管理サポート充実

パーソナルサポートは、1DK完全個室のマンション型障がいグループホーム「すまいるハウス三番館」を2026年7月1日(水)、札幌市白石区にオープンします。

入居対象は障害福祉サービス受給者証をお持ちの方で、精神・知的・発達障害等の方が暮らせる施設です。

現在5部屋の空きがあり、独立キッチンと居室を備えた完全個室で、自分のペースの生活を始められます。

パーソナルサポート「すまいるハウス三番館」

施設名：すまいるハウス三番館所在地：北海道札幌市白石区栄通4丁目2-5開設日：2026年7月1日(水)部屋タイプ：全室1DKタイプ 完全個室入居対象：障害福祉サービス受給者証をお持ちの方(精神・知的・発達障害等)家賃：36,000円／月(家賃補助最大10,000円適用で実質26,000円)食費：朝・昼食400円、夕食500円アクセス：地下鉄東西線「白石」駅 徒歩7分空き部屋数：5部屋

パーソナルサポートが札幌市内で展開する「すまいるハウス」シリーズは、精神・知的・発達障害などを持つ方を対象に、個室での自立した生活を支援するマンション型グループホームです。

今回の「三番館」は、独立キッチンと居室を備えた1DKタイプの完全個室を採用し、他の入居者に気を遣わず自分のペースで過ごせる空間を実現しています。

家具家電付きの1DKタイプへ進化した完全個室

設備：バス・トイレ別、独立キッチン、室内洗濯機置場、エアコン、フローリング、バルコニー、モニター付きインターホン、無料Wi-Fi標準家具家電：ベッド・冷蔵庫・洗濯機・テレビ・IHクッキングヒーター等自家具の持ち込み可

バス・トイレ別の水回りに、フローリングの居室と独立キッチンが組み合わさった1DKの完全個室です。

ベッド・冷蔵庫・洗濯機・テレビ・IHクッキングヒーターなどの家具家電が最初から備わっており、入居初日から荷物を持ち込むだけで生活を始められます。

バルコニーや無料Wi-Fi、モニター付きインターホンも完備されています。

好きな時間に料理をし、静かにくつろぎたい夜はひとりでいられる空間です。

自分の家具を持ち込むことも可能で、部屋を自分の好みに整えられます。

プロの料理人が作る、毎日3食の食事提供

提供形式：飲食店提携のプロ料理人が作ったお弁当を朝・昼・夕の3食食費：朝・昼食400円、夕食500円アレルギー・食事制限に個別対応献立表からメニューを選択可能

提携飲食店のプロ料理人が作るお弁当を、朝・昼・夕の1日3食受け取れます。

日替わりメニューで栄養バランスにも配慮されており、アレルギーや食事制限には個別に対応しています。

献立表からお好みのメニューを選べる仕組みで、毎日の食事を自分で選ぶ習慣が自然と身につきます。

自炊に挑戦したい方にはスタッフが基本から丁寧にサポートするため、料理の経験がなくても取り組みやすい環境です。

地下鉄東西線「白石」駅から徒歩7分

地下鉄東西線「白石」駅から徒歩7分の立地で、都心へは約10分でアクセスできます。

日当たり良好で騒音の少ない落ち着いた住環境でありながら、コンビニやスーパーも徒歩圏内にあり、日々の買い物に困りません。

駅周辺には区役所・飲食店・各種メディカルクリニックも充実しており、通院や行政手続きの際にも歩いて行ける距離にあります。

心と体を守る健康管理サポート

服薬管理・通院同行・日々の体調チェックなど、生活面での安心をスタッフが支えます。

体の調子が優れない日も、精神的に不安を感じる日も、スタッフが親身に寄り添う体制です。

困ったときに頼れる人がそばにいる環境こそが、自立した生活を続けるための土台です。

プロ料理人の1日3食と家具家電付き1DK完全個室、そして服薬管理から通院同行まで対応する健康管理サポートが、自分のペースで暮らす毎日を支えています。

静かな夜はひとりで過ごせる独立した個室と、いざというときに頼れるスタッフの存在。

その安心感が、自立した生活への自信を育てていきます。

「すまいるハウス三番館」の紹介でした。

よくある質問

Q. 入居するにはどのような条件が必要ですか？

A. 障害福祉サービス受給者証をお持ちの方が入居対象です。

精神・知的・発達障害等の方が利用できます。

Q. 家賃はいくらですか？

A. 月額36,000円です。

家賃補助が最大10,000円適用されると、実質26,000円で入居できます。

Q. 食事はどのように提供されますか？

A. 飲食店と提携したプロの料理人が作ったお弁当を、朝・昼・夕の1日3食提供します。

朝食・昼食は各400円、夕食は500円で、アレルギーや食事制限にも個別に対応しています。

Q. 空き部屋は何部屋ありますか？

A. 開設時点で5部屋の空きがあります。

全室1DKタイプの完全個室です。

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