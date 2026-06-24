ソメイヨシノ発祥の地に桜テーマの洋菓子店が誕生！ 「おかしやシュクエピ」

記事ポイント パティシエ歴27年の手塚郁実が2026年9月10日、駒込に洋菓子店オープンクラウドファンディングで支援者223人・207万円達成、6月30日まで受付中桜をテーマにした店舗デザインとパッケージで展開 パティシエ歴27年の手塚郁実が2026年9月10日、駒込に洋菓子店オープンクラウドファンディングで支援者223人・207万円達成、6月30日まで受付中桜をテーマにした店舗デザインとパッケージで展開

Atelier Sucre Epice代表の手塚郁実が、2026年9月10日に東京都豊島区駒込・染井銀座商店街に洋菓子店「おかしやシュクエピ」をオープンします。

パティシエ歴27年、お菓子教室を17年間にわたって主宰し、延べ1万人以上にお菓子作りの楽しさを伝えてきた手塚が、地域に根差した実店舗を構えます。

開業に向けたクラウドファンディングでは、支援者223人・支援総額207万円を達成しており、6月30日まで支援を受け付けています。

「おかしやシュクエピ」

オープン予定日：2026年9月10日所在地：東京都豊島区駒込6-29-13（染井銀座商店街内）アクセス：JR・東京メトロ南北線「駒込」駅より徒歩10分、東京メトロ南北線「西ヶ原」駅より徒歩9分営業予定日：木・金・土（月1日曜日）営業時間：11:00〜18:30主な商品：プリン486円（税込）、クロワッサン346円（税込）、お誕生日ケーキ3,600円〜（税込）

「おかしやシュクエピ」は、フランス菓子をベースにした焼き菓子を中心に展開する洋菓子店です。

Atelier Sucre Epiceは2009年に大塚の自宅台所からスタートし、駒込、西ヶ原と拠点を移しながらお菓子教室・販売・レシピ開発を続けてきたアトリエで、手塚郁実が代表を務めます。

コンセプトは「Beginning of Happiness」〜小さなお菓子から始まる幸せ〜。

忙しい日々の中で、ほっと一息つける時間を届ける店を目指しています。

大塚の台所から染井銀座商店街へ--17年間の歩み

手塚は2009年、大塚の実家の台所でお菓子教室をスタートしました。

その後、駒込駅近くのマンションの一室へ移転して約5年間活動し、さらに西ヶ原のアトリエへ拠点を移して約10年間、お菓子教室・販売・レシピ開発を続けてきました。

辻調理師専門学校卒業後にフランスで研修し、「菓子工房オークウッド」のオープニングスタッフ、「銀座ミキモトラウンジ」のシェフを経て独立。

教室では延べ1万人以上にお菓子作りの楽しさと技術を伝え、多くの生徒やお客様とのつながりを築いてきました。

今回出店する染井銀座商店街は、手塚自身が長年親しんできた地域です。

大塚・駒込・西ヶ原と拠点を移しながらも同じ地域で暮らし、お客様と出会い続けてきた縁から、地域の方々が日常的に利用する商店街での開業を選びました。

近年、地域で長く親しまれていた洋菓子店が閉店し「近くでケーキを買える店が少なくなった」という声も聞かれており、その空白を埋める存在として商店街のにぎわいづくりにも貢献する構えです。

いいづなりんごスイーツコンクール優勝作品

手塚は複数のスイーツコンクールで受賞歴を持ちます。

2021年には「いいづなりんごスイーツコンクール」で優勝・町民賞のW受賞を果たしており、その技術はコンクールでも評価されています。

2025年にはジャパンケーキショー ギフト菓子部門で大会会長賞、2020年・2024年にはブコクリームチーズコンテスト 焼菓子部門で準優勝、2019年にはメープルスイーツコンテストで優秀賞を受賞。

フランス菓子をベースとした確かな製菓技術が着実に積み重なっています。

桜をテーマにした店舗デザインと商品展開

店舗がある駒込は、ソメイヨシノ発祥の地として知られる街です。

「おかしやシュクエピ」では、店舗デザインやパッケージにも桜を取り入れ、地域の魅力をお菓子とともに発信していく予定です。

商品はフランス菓子をベースにした焼き菓子を中心に、プリン（486円・税込）、クロワッサン（346円・税込）、お誕生日ケーキ（3,600円〜・税込）などが並びます。

店舗外観は木目を基調としたシックな佇まいで、店頭には自動販売機の設置も予定されています。

クラウドファンディングのリターン内容

染井銀座商店街ゆかりの商品とシュクエピ商品または商品券セット：5,000円・5,500円シュクエピ焼き菓子セット：5,000円・10,000円オープン後に利用できる商品券：5,000円・10,000円（クラウドファンディング期間中のみの限定リターン）

開業準備資金を募るクラウドファンディングは2026年6月30日まで実施中で、現時点（6月22日）で支援者223人・支援総額207万円を達成しています。

染井銀座商店街のお店とコラボした商店街応援セットや、オープン後に使える商品券など複数のリターンから選べます。

商品券はクラウドファンディング期間中のみ購入できる限定リターンで、オープン後に店頭で利用できます。

焼き菓子の香りとともに地域の日常に溶け込む新しいお菓子屋が、2026年9月10日に染井銀座商店街に誕生します。

フランス菓子をベースにしたプリンやクロワッサンから特別なお誕生日ケーキまで、桜の街・駒込ならではのパッケージに包まれたお菓子を味わえます。

「おかしやシュクエピ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「おかしやシュクエピ」はいつ、どこにオープンしますか？

A. 2026年9月10日、東京都豊島区駒込6-29-13の染井銀座商店街内にオープンします。

JR・東京メトロ南北線「駒込」駅から徒歩10分、東京メトロ南北線「西ヶ原」駅から徒歩9分の場所にあります。

Q. クラウドファンディングはいつまで実施していますか？

A. 2026年6月30日まで実施しています。

現時点（6月22日）で支援者223人・支援総額207万円を達成しており、焼き菓子セットや商品券などのリターンを選べます。

商品券はクラウドファンディング期間中のみ購入できる限定リターンです。

Q. 店舗の営業日と営業時間を教えてください？

A. 営業予定日は木・金・土（月1日曜日）で、営業時間は11:00〜18:30です。

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