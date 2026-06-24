猫はなぜ「開けたてのカリカリ」が好き？グルメに見えるのにも科学的な理由が！ごはん係が知っておきたい猫のこだわり

あんなに夢中で食べていたカリカリを、急に食べなくなった。食欲不振かな？と思いつつも、同じカリカリの別の袋を開けてみたら急に食べ始めた…。猫飼いさんならこんな経験をした人も多いのでは？「開けたてのカリカリなら食べる謎」と対策について、猫の栄養学を専門とする獣医学博士の岩崎永治さんが解説します。



文＝岩崎永治

その気まぐれがたまらない？

猫ごはんにお悩みの皆さん、こんにちは。猫さんは遊びもごはんも気まぐれで、こちらが一緒に遊びたいときにはそっぽ向いたり、こちらが休みたいときに限ってじゃらしをくわえてやってきたりしますよね。

また、昨日はおいしそうに食べていたごはんなのに、今日は全然食べなかったり…猫の気分に振り回されつつも、そこに心地よさを感じるのが真の猫好きかもしれません。そこでうなずいている読者さん、猫好きの素質がありますね。

今回は前回に引き続き、グルメな猫さんについて語っていきましょう。

猫さんがグルメになる2つの理由

さて、本題に入る前に一つクイズを出しましょう。

前回の記事「猫が急にごはんに飽きる理由と対策は？飽きたごはんVSまずいごはんならどっちを食べる？グルメな猫との付き合い方」と同じ内容です。

次の2つの事例は、猫さんがそれぞれ別の理由で選り好みしています。皆さん、どんな理由が想像できますか？



（1）同じ食事が続くと食べないけど、違う食事に変えると食べる

（2）食べなくなったフードでも、新しい袋を開ければ食べる



これは、以前の記事「猫ごはんお悩みタイプ診断」で「グルメタイプ」になった猫さんの特徴です。（1）については前回の記事で解説いたしました。今回は、（2）の食べなくなったごはんでも、新しい袋を開ければ同じごはんを食べる謎に迫っていきましょう。

ヒントは猫さんのルーツにあり

クイズの答えを導くため、まずは猫さんの生態を知る必要があります。

猫さんは犬のように積極的に人為的な品種改良をされてきておらず、人に家畜化される前の習性を数多く残しています。食生活にも、多くの野生の名残を残しています。ここに猫さんが新しい袋であれば食べる秘密が隠されていそうです。

ところで、野生下の猫さんはどのような食生活を送ってきたかご存じですか？主食は何でしょう？そう、皆さんご存じの通りネズミです。

猫さんと人との関わりもネズミが関係していました。日本に猫さんがやってきたのは今から約2100〜2200年前の弥生時代と考えられており、壱岐島で子猫のイエネコと思われる骨が見つかっています（諸説あり）。

壱岐島はユーラシア大陸との交易の中継地点で、様々な物資を大陸から運んできていました。その物資をネズミに食い荒らされないよう、猫さんが一緒に大陸から運ばれてきたと考えられています。ネズミを食べることで、人の大切なものを守ってくれる猫さんが昔から大事にされていたのです。

猫さんがネズミを食べるために進化した証拠がほかにもあります。特に猫の発達した耳と食欲はその典型といえるでしょう。この話を少し深堀してみましょう。

証拠1：ネズミの会話を盗み聞き

ネズミは人が聞くことのできない超音波で会話します。その発声域は約2〜9万ヘルツといわれています。それはさながら、スパイ映画のエージェントのように、ヒトの家屋に忍び込み、ターゲット（エサ）を奪うため、ヒトには聞こえない暗号で交信しているかのようです。

しかし、猫さんの聞こえる範囲はネズミの発声域をまるまるカバーする25〜10万ヘルツほど。猫さんは人間では聞くことのできない超音波を盗み聞き、敵対エージェントを待ち伏せし、始末（捕食）する。人間にとってなんとも頼もしい相棒です。

証拠2：カリカリ摂食回数とネズミ捕食数の一致

驚くかもしれませんが、じつは猫さんの正常な食事回数は1日約10回といわれています。中には20回食べる猫さんもいるようです。

いつでもカリカリが食べられる環境にすると、自然と1日10回以上食べるようになるでしょう。1日2〜3回食事を準備する人でも、一度にたくさん食べず、少し食べてはどっか行き、また少し時間が経つと少し食べてどこか行くことがあるかもしれません。

このような行動を「頻回小食」なんて呼んだりします。人は1日3食なので驚きますが、猫にとって1日10回の食事は正常なんです。だから、一度に全部食べないなんて食欲がないのかな？なんて心配されることもありますが、どうぞご安心くださいね。

でも、なぜ1日10回も食べるのでしょう？それを解き明かすためのヒントは、やはり「ネズミ」なのでした。

実は、一般的な体重の猫さんが1日に必要なカロリーをネズミだけを食べて満たそうとした場合、ちょうど10頭必要なんです。そう、カリカリをいつでも食べられるようにしたときの食事回数と、1日に必要なネズミの頭数はどちらも「10」なんです。これは偶然でしょうか？私はそうは思いません。

野生猫さんの生存戦略

そもそも、ネズミは哺乳類の中で最も繁殖した動物で、世界中のいたるところに生息しています。つまり、どこにでもいるネズミを捕まえられるよう進化すれば、どこに行っても豊富な食事を得られるということです。ネズミを主食に選んだのは、猫さんにとって有利な生存戦略だったわけです。

どこにでもいますから、1日10匹食べることも容易だったのでしょう。ネズミはたくさんいるから、犬のように捕らえた獲物を土に埋めて保存する必要もありませんでした。食い溜めする必要もないため、犬のように胃袋が拡張してたくさん詰め込む必要もありませんでした。いつでも獲れたて新鮮なネズミのお肉を食べることができていたのです。

そうして、猫は新鮮な食事こそおいしく感じる「新鮮肉食動物」という習性を身に着けました。そう、この習性こそ、前述のクイズ「食べなくなったフードでも、新しい袋を開ければ食べる」の答えなんです。

つまり、猫は新鮮な食事ほどおいしく感じるため、開けたて新鮮なカリカリを好むのです。逆に、封を開けて時間の経ったカリカリは湿気ってカリカリ食感が失われ、油脂は酸化し、風味は飛び、おいしくなくなるため、食欲が低下するのです。人も湿気ったポテチがおいしくないのとおんなじですね。

鮮度にこだわる猫さんのための工夫

今回のクイズの答えは、「猫は新鮮な食事を好むから」でした。いかがだったでしょうか？

猫さんは長い進化の歴史の中で、ネズミなどの獲物を捕らえて生きてきました。野生では保存食を食べる機会がほとんどなく、いつも獲れたての新鮮な食事を口にしていたため、新鮮なものをおいしいと感じる習性を身につけたのです。

そのため、昨日まで食べていたフードでも、開封から時間が経って風味が落ちると食べなくなることがあります。食事に飽きたわけではないんです。同じ銘柄でも新しい袋を開けると再び食べ始めることがあるのは、単なる気まぐれではなく、猫本来の食性に基づいた自然な行動なのです。

もし猫さんが「新しい袋なら食べる」というタイプであれば、

・フードは食べきりサイズの小袋を選ぶ

・開封後は密閉容器で保存する

・高温多湿を避ける

・まとめ買いしすぎない

といった工夫が役立つかもしれません。

「わがまま」にもちゃんと理由が

もちろん、食欲低下の原因はグルメだけとは限りません。急に食べなくなったり、体重減少や体調不良を伴ったりする場合は、病気の可能性も考えて動物病院へ相談してください。

前回は「同じごはんが続くと飽きる理由」、今回は「新しい袋なら食べる理由」を解説しました。

どちらも一見わがままに見える行動ですが、その背景には野生時代から受け継がれた猫ならではの生存戦略が隠されています。猫さんが今日もカリカリを前に悩ましげな表情をしていたら、「グルメなご先祖様の血が騒いでいるのかな」と少しだけ思い出してみてください。そう考えると、猫さんの気まぐれもまた、長い進化の歴史が生んだ立派な才能なのかもしれません。

今日もまた、猫の心に寄り添えた気がします。

岩崎永治（いわざき・えいじ）

博士（獣医学）。専門は猫の栄養学。一般社団法人日本ペット栄養学会代議員。麻布大学獣医学部寄付講座ペットケア＆ニュートリション研究室特任准教授。