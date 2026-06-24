猫がごはんに飽きる理由は？飽きたごはんVSまずいごはんならどっちがマシ？ごはん係が知っておきたい猫のこだわり

あんなに夢中で食べていたカリカリを、急に食べなくなった。食欲不振かな？と思いつつも、別のカリカリに変えてみたら急に食べ始めた…。猫飼いさんならこんな経験をした人も多いのでは？「味を変えると食べる謎」と対策について、猫の栄養学を専門とする獣医学博士の岩崎永治さんが解説します。



文＝岩崎永治

猫ごはん係の苦悩

猫ごはん係って難しい仕事だと思いませんか？猫さんの命を預かる以上、数あるキャットフードの中から最適解のごはんを選び続けなければなりません。毎日おいしく食べてもらいたい。けれど、とにかく気まぐれ。

選り好みが激しくて…前は食べたのに、今は食べない。昨日は食べたのに今日は食べない。さっきまで食べてたのに、途中で飽きてどっか行った…。

いったいぜんたい、なんで食べなくなるのー！？

そんな叫びだしたい衝動に駆られるごはん係も多いかもしれません。そんな気難しい猫さんですが、その「気難しさ」にはいくつか理由があるんです。今回は、猫がグルメになる理由について、具体的な例を出しながら解説していきましょう！

猫がグルメになる2つの理由

さて、本題に入る前に一つクイズを出しましょう。次の2つの事例は、猫さんがそれぞれ別の理由で選り好みしています。皆さん、どんな理由が想像できますか？

（1）同じ食事が続くと食べないけど、違う食事に変えると食べる

（2）食べなくなったフードでも、新しい袋を開ければ食べる

これは、以前の記事「猫ごはんお悩みタイプ診断」で「グルメタイプ」になった猫さんの特徴です。この事例を一つずつ解説していきましょう。

なぜ、違う食事に変えると食べる？

（1）は、いわゆる「食飽き」が原因で選り好みしているタイプですね。本当に飽きています。猫は食飽きしやすい動物で、ほかの動物よりも食事に飽きっぽいことが分かっています。

これは科学的には「単調効果」と呼ばれる行動特性です。もっとわかりやすく言うと、「同じ食事が続くと、急激においしさが半減する」性格のことです。

人でも作り置きのカレーが3日も続けば飽きますよね。カレーを最大25日間食べ続けた異常な著者と比べる必要はありませんが、猫は他の動物と比べても極端に食事に飽きやすい動物ということです。

朝と同じ食事を夜に食べない理由は「単調効果」が原因かもしれません。極端な話、ひとつの味しかないカリカリを与えた場合、食事中でも飽きてどっか行きます。

最近はカリカリに鰹節や小魚など、1食の中でもいろんな具材が楽しめるキャットフードが人気です。このような商品は猫さんの行動特性をうまくつかんだ商品といえるでしょう。

「食飽きタイプ」の対策

このように食飽きする猫さんには、メーカーもブランドも風味も全く違う食事をローテーションして与えましょう。食事中に飽きる子ならば、複数のメーカーや味の異なるカリカリをミックスしてあげるとよいでしょう。

猫は本来「新しいもの好き（ネオフィリア）」なんです。一口目のごはんが最もおいしんです。人が「一杯目のビール、うまーい！」と叫ぶのに似てますね。

「新しいもの好き」という特徴は肉食動物に共通した行動特性で、栄養バランスの偏りを防いだり、毒の蓄積を避けるために進化した行動と考えられています。

ただ、神経質な猫さんの場合は臆病さが勝ってしまい、「新しいもの好き」の性格がうまく発揮されず、安心できるいつものごはんしか受け付けない子もいます。

飽きた食事VSまずい食事

ここで２つ疑問が湧きます。

（1）同じ食事が続いて飽きている時、おなかがすいても同じ食事は食べないのでしょうか？

（2）同じ食事が続いて飽きている時、新しくまずい食事を用意すれば食べるのでしょうか？

この疑問に答える研究が1つ報告されています（※）。この研究では、おいしい食事（A）と味のないまずい食事（B）を二つ並べて毎日与え、食べた量を毎日記録し、比較しました。その疑問の答えがこちらです。

（1） 飽きると食事（A）の食べる量がちょっと減るけど、おなかがすけば食事（A）を食べ続ける

（2） 同じ食事（A）に飽きていても、まずい食事（B）は食べない

つまり、ごはんに飽きてもおなかがすけば、我慢して食べるんです。飽きたからといって、まずい食事を与えても食飽きを改善することはできません。

食飽きもそれほど強い拘束力はないので、封を開けてしまったご飯を食べ続けてほしいなら、猫ごはん係も忍耐が必要なのかもしれません。

けれども、猫ごはん係の喜びは猫がおいしくご飯を食べてくれることですよね。いろんな味を混ぜたり、具材の入った小分けの袋を毎食変えてあげるのが猫にとって一番良い環境かもしれません。

グルメな猫さんと付き合うコツ

今回は猫がグルメになる理由の一つをご紹介させていただきました。同じものが続くと、食事中でも飽きてどっか行ってしまうほど極端な猫さん。味や種類を変えたり、複数のフードを組み合わせたりする工夫が、猫さんにとって快適な食事環境につながるんですね。

「グルメな猫さん」と上手につきあうコツは、適度な食事変化を取り入れてあげること。猫さんは我慢して同じものを食べ続けることもできますが、薄目で味わう幸せな顔を見たいですよね。忙しい猫ごはん係にとっては悩ましいポイントですが、その工夫こそが、毎日の食事をもっと楽しい時間に変えてくれるはずです。

もう一つのグルメな猫さんのパターン「新しい袋を開けると食べる謎」については次回にご紹介いたします。楽しみにしていてくださいね。

今日もまた、猫の心に寄り添えた気がします。

※参考：AFB International ウェブサイト

岩崎永治（いわざき・えいじ）

博士（獣医学）。専門は猫の栄養学。一般社団法人日本ペット栄養学会代議員。麻布大学獣医学部寄付講座ペットケア＆ニュートリション研究室特任准教授。