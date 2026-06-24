『ごみ清掃芸人』としても活動する、お笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが6月24日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。

【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「ネッククーラーが壊れたら、そのまま可燃ごみ（地域によって不燃）に出してください！」 【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは「ネッククーラーが壊れたら、そのまま可燃ごみ（地域によって不燃）に出してください！」と投稿。









またPCM（Phase Change Material）という特定の温度で固体から液体へと変化する素材をつかった冷却グッズについて「PCMタイプは水で洗い流したりすると温度で固まってしまうらしく、配管が詰まる原因になります。」「手についた時は、いらないティッシュや布で拭いてから洗った方がいい」と呼びかけました。









滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。









※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。

【担当：芸能情報ステーション】