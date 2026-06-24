お笑いコンビ、爆笑問題太田光（61）が23日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。ロバート秋山竜次（47）を絶賛した。

爆笑問題は17日に都内で開催された放送作家高田文夫氏の78歳祝いイベント「祝78歳！高田文夫生誕祭！ 文夫の部屋」に出演。そのイベントには、高田氏の肝いりで片岡鶴太郎（71）と秋山が共演していた。

番組内で太田はその楽屋話に花を咲かせた。太田は楽屋で鶴太郎と会い「秋山と話すんですよね。会ったことあるんですか？」と聞くと、「初対面」と語り鶴太郎の口ぶりで再現。太田が「何話すんですか？」と聞くと、鶴太郎は「全く分からない。高田先生はめちゃくちゃだから。だって初めて会うんだもん。高田先生ブッキングめちゃくちゃ」などと返答したという。

そして本番を迎え、まずは秋山が登場。太田は「バカ受けだったじゃん、あいつ。（高田）先生も大喜びで」と語った。秋山はレースのような特徴的な衣装で舞台に上がり「全アジア カーテン協会の会長です」と名乗って爆笑を誘ったという。「即興でそんなこと言って。バカ受けなんだよ。天才だな、あいつは」と絶賛。その後、鶴太郎も登場。秋山が鶴太郎に対しインタビューする形で進行したといい「それがバカ受けだった」と改めて秋山を絶賛した。