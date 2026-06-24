［W杯マッチ46］指揮官の采配がズバリ的中！途中出場ブディミルの値千金のゴールでクロアチアがパナマを撃破！
MATCH 46 グループL第2戦
2026年6月24日 8:00キックオフ（会場：トロントスタジアム）
ともにグループステージ初戦で敗れたパナマとクロアチア。決勝トーナメント進出に向けて負けられない両チームの対戦は、23分にホセ・ルイス・ロドリゲスが右サイドからのクロスに頭で合わせてクロスバー直撃のヘディングシュートを放つなどクロアチア相手に序盤から主導権を握る。
一方のクロアチアは、前半のハイドレーションブレイク以降立て直し、徐々にパナマを押し込むようになる。しかし、自陣ゴール前に人数をかけて守るパナマに対して決定機を作り出せず、0-0のスコアレスのまま前半を終える。
そして、この交代が功を奏する。54分、右サイドを突破したヨシプ・スタニシッチがゴール前にグラウンダーの折り返しを供給。これをファーサイドにいたブディミルが押し込み、クロアチアが先制する。
クロアチアは直後の57分にも相手コーナーキックからのカウンターでマルコ・パシャリッチが抜け出して相手ゴールキーパーと1対1になるビッグチャンスを迎えたが、ここはパシャリッチがシュートを外してしまい、追加点を奪うことができない。
負ければグループステージ敗退が決まってしまうパナマは、60分以降攻撃のギアを一段階上げ、攻勢に転じる。しかし、79分にコーナーキックのこぼれ球を拾ったカルロス・ハーヴェイのシュートはサイドネットに外れ、さらに後半アディショナルタイム3分に得たゴール正面からのフリーキックの場面もアミル・ムリージョのシュートが枠を大きく外れてしまい、同点に追いつくことができない。
結局試合はこのまま1-0でタイムアップ。クロアチアが貴重な勝ち点3を手にして決勝トーナメント進出に望みをつないだ一方、2連敗のパナマはグループステージ敗退が決まった。
［スコア］
パナマ 0-1 クロアチア
［得点者］
パナマ
クロアチア
アンテ・ブディミル(54)
［ポゼッション］
パナマ 38%
クロアチア 51%
中立 11%
［シュート数］
パナマ：6本
クロアチア：6本
［枠内シュート］
パナマ：1本
クロアチア：2本
パナマ
フォーメーション：［3-4-3］
監督：トーマス・クリスティアンセン
GK
オルランド・モスケラ（アル・フェイハ）
DF
ホセ・コルドバ（ノリッジ・シティ）
ジオバニー・ラモス（プエルト・カベージョ）
アンドレス・アンドラーデ（LASKリンツ）
MF
アミル・ムリージョ（ベシクタシュ）
クリスティアン・マルティネス（イロニ・キリヤット・シュモナ）
カルロス・ハーヴェイ（ミネソタ・ユナイテッド）
FW
ヨエル・バルセナス（マサトラン）
ホセ・ファハルド(ウニベルシダ・カトリカ)
ホセ・ルイス・ロドリゲス(フアレス)
交代出場
77分 ジオバニー・ラモス→セシリオ・ウォーターマン(ウニベルシダ・コンセプシオン)
84分 ホセ・ファハルド→アサリアス・ロンドーニョ(ウニベルシダ・カトリカ)
クロアチア
フォーメーション：［4-2-3-1］
監督：ズラトコ・ダリッチ
GK
ドミニク・リバコビッチ（ディナモ・ザグレブ）
DF
ヨシプ・スタニシッチ（バイエルン・ミュンヘン）
マリン・ポングラチッチ（フィオレンティーナ）
ヨシュコ・グヴァルディオル（マンチェスター・シティ）
ヨシプ・シュタロ(アヤックス)
MF
マテオ・コバチッチ（マンチェスター・シティ）
マリオ・パシャリッチ（アタランタ）
ルカ・モドリッチ（ACミラン）
FW
イヴァン・ペリシッチ（PSV）
マルコ・パシャリッチ(オーランド・シティ)
ペタル・ムサ(FCダラス)
交代出場
46分 ヨシュコ・グヴァルディオル→アンドレイ・クラマリッチ(ホッフェンハイム)
46分 ペタル・ムサ→アンテ・ブディミル(オサスナ)
72分 マテオ・コバチッチ→ペタル・スチッチ(インテル)
72分 マルコ・パシャリッチ→ルカ・スチッチ(レアル・ソシエダ)
81分 ルカ・モドリッチ→マリオ・パシャリッチ(アタランタ)