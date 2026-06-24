MATCH 46 グループL第2戦



2026年6月24日 8:00キックオフ（会場：トロントスタジアム）



ともにグループステージ初戦で敗れたパナマとクロアチア。決勝トーナメント進出に向けて負けられない両チームの対戦は、23分にホセ・ルイス・ロドリゲスが右サイドからのクロスに頭で合わせてクロスバー直撃のヘディングシュートを放つなどクロアチア相手に序盤から主導権を握る。



一方のクロアチアは、前半のハイドレーションブレイク以降立て直し、徐々にパナマを押し込むようになる。しかし、自陣ゴール前に人数をかけて守るパナマに対して決定機を作り出せず、0-0のスコアレスのまま前半を終える。





クロアチアは、ハーフタイム明けにアンドレイ・クラマリッチ、アンテ・ブディミルを相次いで投入。前線のターゲットを増やし、後半開始早々から攻勢に出る。そして、この交代が功を奏する。54分、右サイドを突破したヨシプ・スタニシッチがゴール前にグラウンダーの折り返しを供給。これをファーサイドにいたブディミルが押し込み、クロアチアが先制する。クロアチアは直後の57分にも相手コーナーキックからのカウンターでマルコ・パシャリッチが抜け出して相手ゴールキーパーと1対1になるビッグチャンスを迎えたが、ここはパシャリッチがシュートを外してしまい、追加点を奪うことができない。負ければグループステージ敗退が決まってしまうパナマは、60分以降攻撃のギアを一段階上げ、攻勢に転じる。しかし、79分にコーナーキックのこぼれ球を拾ったカルロス・ハーヴェイのシュートはサイドネットに外れ、さらに後半アディショナルタイム3分に得たゴール正面からのフリーキックの場面もアミル・ムリージョのシュートが枠を大きく外れてしまい、同点に追いつくことができない。結局試合はこのまま1-0でタイムアップ。クロアチアが貴重な勝ち点3を手にして決勝トーナメント進出に望みをつないだ一方、2連敗のパナマはグループステージ敗退が決まった。［スコア］パナマ 0-1 クロアチア［得点者］パナマクロアチアアンテ・ブディミル(54)［ポゼッション］パナマ 38%クロアチア 51%中立 11%［シュート数］パナマ：6本クロアチア：6本［枠内シュート］パナマ：1本クロアチア：2本パナマフォーメーション：［3-4-3］監督：トーマス・クリスティアンセンGKオルランド・モスケラ（アル・フェイハ）DFホセ・コルドバ（ノリッジ・シティ）ジオバニー・ラモス（プエルト・カベージョ）アンドレス・アンドラーデ（LASKリンツ）MFアミル・ムリージョ（ベシクタシュ）クリスティアン・マルティネス（イロニ・キリヤット・シュモナ）カルロス・ハーヴェイ（ミネソタ・ユナイテッド）FWヨエル・バルセナス（マサトラン）ホセ・ファハルド(ウニベルシダ・カトリカ)ホセ・ルイス・ロドリゲス(フアレス)交代出場77分 ジオバニー・ラモス→セシリオ・ウォーターマン(ウニベルシダ・コンセプシオン)84分 ホセ・ファハルド→アサリアス・ロンドーニョ(ウニベルシダ・カトリカ)クロアチアフォーメーション：［4-2-3-1］監督：ズラトコ・ダリッチGKドミニク・リバコビッチ（ディナモ・ザグレブ）DFヨシプ・スタニシッチ（バイエルン・ミュンヘン）マリン・ポングラチッチ（フィオレンティーナ）ヨシュコ・グヴァルディオル（マンチェスター・シティ）ヨシプ・シュタロ(アヤックス)MFマテオ・コバチッチ（マンチェスター・シティ）マリオ・パシャリッチ（アタランタ）ルカ・モドリッチ（ACミラン）FWイヴァン・ペリシッチ（PSV）マルコ・パシャリッチ(オーランド・シティ)ペタル・ムサ(FCダラス)交代出場46分 ヨシュコ・グヴァルディオル→アンドレイ・クラマリッチ(ホッフェンハイム)46分 ペタル・ムサ→アンテ・ブディミル(オサスナ)72分 マテオ・コバチッチ→ペタル・スチッチ(インテル)72分 マルコ・パシャリッチ→ルカ・スチッチ(レアル・ソシエダ)81分 ルカ・モドリッチ→マリオ・パシャリッチ(アタランタ)