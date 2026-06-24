ゴールを決めたブディミル(中)　photo/Getty Images

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MATCH 46　グループL第2戦

2026年6月24日 8:00キックオフ（会場：トロントスタジアム）

ともにグループステージ初戦で敗れたパナマとクロアチア。決勝トーナメント進出に向けて負けられない両チームの対戦は、23分にホセ・ルイス・ロドリゲスが右サイドからのクロスに頭で合わせてクロスバー直撃のヘディングシュートを放つなどクロアチア相手に序盤から主導権を握る。

一方のクロアチアは、前半のハイドレーションブレイク以降立て直し、徐々にパナマを押し込むようになる。しかし、自陣ゴール前に人数をかけて守るパナマに対して決定機を作り出せず、0-0のスコアレスのまま前半を終える。

クロアチアは、ハーフタイム明けにアンドレイ・クラマリッチ、アンテ・ブディミルを相次いで投入。前線のターゲットを増やし、後半開始早々から攻勢に出る。

そして、この交代が功を奏する。54分、右サイドを突破したヨシプ・スタニシッチがゴール前にグラウンダーの折り返しを供給。これをファーサイドにいたブディミルが押し込み、クロアチアが先制する。

クロアチアは直後の57分にも相手コーナーキックからのカウンターでマルコ・パシャリッチが抜け出して相手ゴールキーパーと1対1になるビッグチャンスを迎えたが、ここはパシャリッチがシュートを外してしまい、追加点を奪うことができない。

負ければグループステージ敗退が決まってしまうパナマは、60分以降攻撃のギアを一段階上げ、攻勢に転じる。しかし、79分にコーナーキックのこぼれ球を拾ったカルロス・ハーヴェイのシュートはサイドネットに外れ、さらに後半アディショナルタイム3分に得たゴール正面からのフリーキックの場面もアミル・ムリージョのシュートが枠を大きく外れてしまい、同点に追いつくことができない。

結局試合はこのまま1-0でタイムアップ。クロアチアが貴重な勝ち点3を手にして決勝トーナメント進出に望みをつないだ一方、2連敗のパナマはグループステージ敗退が決まった。

［スコア］
パナマ 0-1 クロアチア

［得点者］
パナマ

クロアチア
アンテ・ブディミル(54)

［ポゼッション］
パナマ 38%
　
クロアチア 51%
　
中立 11%

［シュート数］
パナマ：6本

クロアチア：6本

［枠内シュート］
パナマ：1本

クロアチア：2本

パナマ

フォーメーション：［3-4-3］

監督：トーマス・クリスティアンセン

GK
オルランド・モスケラ（アル・フェイハ）

DF
ホセ・コルドバ（ノリッジ・シティ）
ジオバニー・ラモス（プエルト・カベージョ）
アンドレス・アンドラーデ（LASKリンツ）

MF
アミル・ムリージョ（ベシクタシュ）
クリスティアン・マルティネス（イロニ・キリヤット・シュモナ）
カルロス・ハーヴェイ（ミネソタ・ユナイテッド）

FW
ヨエル・バルセナス（マサトラン）
ホセ・ファハルド(ウニベルシダ・カトリカ)
ホセ・ルイス・ロドリゲス(フアレス)

交代出場
77分　ジオバニー・ラモス→セシリオ・ウォーターマン(ウニベルシダ・コンセプシオン)
84分　ホセ・ファハルド→アサリアス・ロンドーニョ(ウニベルシダ・カトリカ)

クロアチア

フォーメーション：［4-2-3-1］

監督：ズラトコ・ダリッチ

GK
ドミニク・リバコビッチ（ディナモ・ザグレブ）

DF
ヨシプ・スタニシッチ（バイエルン・ミュンヘン）
マリン・ポングラチッチ（フィオレンティーナ）
ヨシュコ・グヴァルディオル（マンチェスター・シティ）
ヨシプ・シュタロ(アヤックス)

MF
マテオ・コバチッチ（マンチェスター・シティ）
マリオ・パシャリッチ（アタランタ）
ルカ・モドリッチ（ACミラン）

FW
イヴァン・ペリシッチ（PSV）
マルコ・パシャリッチ(オーランド・シティ)
ペタル・ムサ(FCダラス)

交代出場
46分　ヨシュコ・グヴァルディオル→アンドレイ・クラマリッチ(ホッフェンハイム)
46分　ペタル・ムサ→アンテ・ブディミル(オサスナ)
72分　マテオ・コバチッチ→ペタル・スチッチ(インテル)
72分　マルコ・パシャリッチ→ルカ・スチッチ(レアル・ソシエダ)
81分　ルカ・モドリッチ→マリオ・パシャリッチ(アタランタ)