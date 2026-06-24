グループリーグ最終戦のスウェーデン戦を前に、MF堂安律が日本代表の集合写真を公開した。チームの結束が伝わる一枚には、南野拓実や長谷部誠ら豪華な顔ぶれも並ぶなか、なぜか真っ先に目が行ってしまうのが日の丸ハチマキ（ヘアバンド）姿の長友佑都。39歳のベテランは、今回も抜群の存在感を放っていて……。

【写真】豪華顔ぶれの中でも一際目立つ“ハチマキ兄貴”を探して！

何度目か分からないハチマキ姿

ワールドカップ北中米大会グループリーグで、オランダとの初戦を引き分けた日本代表。続くチュニジア戦では4-0の快勝を収め、ベスト16進出をかけたスウェーデンとの大一番に臨む。

そんな中、日本時間23日の朝、日本代表MF・堂安律が自身のXを更新。監督やコーチ、スタッフを含めた日本代表の集合写真を添え、《Team Japan》と投稿した。

写真には、ケガのためメンバー入りが叶わなかった南野拓実や、コーチとしてチームを支える長谷部誠、名波浩の姿も。豪華な顔ぶれにファンからは、

《みんないい表情してる》

《チームの雰囲気が最高》

《この一体感なら期待できる》

といった声が寄せられ、グループリーグ最終戦へ向けた結束の強さがうかがえる1枚となった。

そんな集合写真の中で、ひときわ目を引いたのがチーム最年長・長友佑都。日の丸のヘアバンドを巻き、最前列中央付近で満面の笑みを浮かべており、その存在感は抜群だ。

39歳で自身5度目のワールドカップに臨んでいる長友。

出場機会こそ限られているものの、練習やベンチでは誰よりも大きな声を張り上げ、チームを鼓舞し続ける“精神的支柱”として欠かせない存在となっている。

長友佑都「闘魂」日の丸ハチマキ

「今大会前にも、事前合宿地へ向かうため成田空港に現れた際、「闘魂」と書かれた日の丸ハチマキ姿が話題になっていました。

森保一監督のすぐ後ろを歩き、そのまま壮行セレモニーにも参加。SNSでは、“かなり目立つ”や“ブラボー兄貴からハチマキ兄貴へ”などの声が多く、周囲の目を引く長友選手らしい立ち振る舞いで盛り上がりました」（スポーツ紙記者）

今回の集合写真でも、



《一人だけ日の丸巻いているレジェンドいる》

と、真っ先に長友へ目が行ったというファンは少なくなかった様子。チームの一体感を象徴する1枚の中でも、その明るいキャラクターは健在だった。

チュニジア戦ではベンチからチームの快勝を後押しした長友。スウェーデンとの運命の一戦でも、“ハチマキ兄貴”の存在感はピッチ内外で日本代表を支える大きな力になりそうだ。